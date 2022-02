Los seguidores de 'Juego de tronos' están de enhorabuena. Desde que acabase la popular serie de HBO, hace casi ya tres años, sus fans han estado huérfanos de nuevo contenido relacionado con la ficción, pero esa espera está a punto de llegar a su fin. Tras el final de la serie original, se anunció un spin off titulado 'La casa del dragón', del que por fin hay novedades.

Ha sido George R.R. Martin, autor de la saga de libros en la que se basó la serie original, el encargado de anunciar el fin del rodaje de la serie a través de su blog personal: "Emocionantes noticias desde Londres. Me han informado de que el rodaje de la primera temporada de 'La casa del dragón' ha finalizado. Sí, los diez episodios. He visto algunos cortes preliminares y me encantan. Por supuesto, todavía queda mucho trabajo por delante: efectos especiales, ajustes de color, banda sonora y postproducción", ha anunciado el autor.

George ha aprovechado el mismo post para comentar los aspectos más positivos de la nueva serie y elevar el hype entre los seguidores: "Pero el guion, la dirección y la actuación se ven geniales. Me quito el sombrero ante Ryan Condal y Miguel Sapochnick y su equipo, y ante nuestro increíble elenco", comentaba el escritor.

Sin embargo, siendo conscientes de que muchos ya están esperando conocer la fecha de estreno de la serie, Martin se ha adelantado a las preguntas y ha dado algunas pistas al respecto: "Queda mucho trabajo por hacer, y el covid dificulta la planificación. ¿Esta primavera? Improbable. ¿Quizás verano? Podría ser. ¿Otoño? ¿Quién sabe?", ha escrito, dejando entrever que no se producirá un estreno inminente.

¿De qué va 'La casa del dragón'?

'La casa del dragón' es una precuela de 'Juego de tronos', y sus hechos tendrán lugar 300 años antes de la serie original. Esta precuela se basa en la novela 'Fuego y sangre', libro que George R.R. Martin publicó en 2018. En el reparto de la ficción podremos encontrar actores como Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy o Paddy Considine. Los juegos de poder volverán a ser el eje central en la trama de la serie, con hechos que marcarán el futuro de Poniente y todos sus reinos.