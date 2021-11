'Cardo' ya está disponible en Atresplayer Premium. Una serie con pinceladas de humor, compuesta por seis capítulos, en los que María (Ana Rujas) presenta una etapa de su vida algo complicada. YOTELE habla con Ana Telenti, Clara Sans y Diego Ibáñez, tres de los actores que componen el elenco de la serie producida por Buendía Estudios y Suma Latina.

-¿Cómo definiríais vuestros personajes?

Clara Sans: Bego es una mujer segura de sí misma, sin ningún tipo de complejo. Tiene estabilidad económica, trabaja en la publicidad. En la serie es como la amiga que hace de madre de María, que le dice lo que tiene que hacer y cómo lo tienen que hacer, quiere cuidar de ella. Sobre todo, destaco que es una chica muy libre, que disfruta de su placer. Es genial.

Ana Telenti: Yo interpreto a Eva, que es la mejor amiga del barrio de María. Esta mujer trabaja en una clínica estética. Y bueno, ha curado mucho para llegar ahí donde está. Es una mujer fuerte y muy decidida y lleva con su novio toda la vida. Está preparando su boda y, está cerca de la treintena. Cree tenerlo todo más o menos atado y, de cierto modo, descubre que quizá la vida que tenía hasta ahora no es lo que le va a hacer feliz. María siempre estará a su lado, pase lo que pase.

Diego Ibáñez: Yo interpreto a Gabriel, que es un chaval emprendedor de 26 años. Se supone que ha debido de tener una vida fácil hasta el momento en el que su padre tiene un accidente y debe ser ingresado en la UCI, eso cambia por completo su vida y, le lleva a conocer a María.

-¿Os sentís identificados con vuestro papel en la serie?

C.S: Sí. Con nuestros personajes, que obviamente tienen algo nuestro, porque los hemos interpretado nosotros, pero también con el resto. Hay momentos en los que me siento muy María, muy Eva o muy Bego. Sobre todo, si haces una mezcla de las tres, construiría a Clara.

A.T: Sí, yo creo que ocurre con todos los personajes. Especialmente pasa con estas 3 mujeres que ha mencionado Clara. Nos sentimos reflejadas en muchas cosas, tenemos cada una un poco de todas.

D.I: Yo veo más identificado en otros personajes que en el mío, pero también es verdad que el mío no tiene tanto recorrido como, por ejemplo, el de María. Con ella sí me siento identificado a lo largo de la serie. María te acaba llevando.

-¿Creéis que también los espectadores se llegarán a sentir identificados con vuestros personajes?

C.S: Yo creo y espero que sí. Para mí Eva María y Bego son mis amigas, es decir, si yo como Clara las viera pensaría que son mis amigas de toda la vida. Como Gabriel también hay muchísimos chicos. Después es verdad que hay otros personajes brutales con los que sentirse identificado, como es Dolores.

A.T: Todos los personajes son geniales. Me atrevería a decir que es inevitable sentirte, de algún modo, identificado con lo que estás viendo. Son vidas que, desde donde están contadas, son de gente de a pie.

-¿Cómo ha sido trabajar con Los Javis, Ana y Claudia?

C.S: Realmente a los Javis los veíamos muy poco, porque han venido pocas veces al rodaje. Han dejado a Claudia Costafreda y Ana Rujas hacer lo que querían, es decir, contar su historia como ellas la veían, siendo las dueñas de ello. Claudia tiene un temple y una bondad dirigiendo increíble. Ana Rujas es una fiera que, no solo se ha centrado en hacer bien su trabajo, sino que nos ha ayudado a nosotras como actrices.

A.T: Desde luego que han sido exigentes. Ahora bien, el trabajo no se ha vivido desde la exigencia. Hasta que no se tenía lo que se necesitaba, no se paraba. Siempre se ha vivido desde el desde el amor, desde lo lúdico. Ha sido un viaje muy divertido. Ha habido muchos momentos en los que creo que ha sido un reto para todos.

-¿Cómo fue el momento en el que os propusieron formar parte de esta ficción?

C.S: Para nosotras fue un sí rotundo. Para mí ha sido la oportunidad de estar trabajando y, para Ana también. Es un proyecto en el que sentimos que es nuestra historia. Ha sido algo que nos hemos ganado con esfuerzo y trabajo. Fue un regalo que de repente apostaran por caras nuevas, no conocidas.

-Diego, tú eres músico, ¿cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Volverías a hacer un papel en una serie?

D.I: Repetiría sin dudar este proyecto, aunque en otros habría que verlo. Cuando hice el casting tenía muchísimas ganas de saber si me cogían, pero salí pensando que me había salido fatal. Por otra parte, con el miedo que tenía, pensé que si me decían que no seguía adelante era algo que me ahorraba. Me lo he tomado como un reto.

-¿Qué diríais que tiene ‘Cardo’ que la hace única y diferente al resto de series que hay en plataformas?

A.T: Creo que está contada desde un punto de vista honesto. Es canalla y merece la pena que los espectadores acompañen a María hasta el final.

C.S: Está contada desde las entrañas de Claudia y Ana y, por otra parte, desde las nuestras también. No os la podéis perder.