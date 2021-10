‘Lola’, la 'docuserie' que muestra una Lola Flores que flipará a los jóvenes

El fenómeno de Lola Flores pervive 27 años después de su muerte. Fue una artista total, con un talento y un duende innegables, a la vez que una mujer transgresora, adelantada para su tiempo. Un icono pop. No obstante, el último audiovisual sobre su figura data de 1993, ‘El coraje de vivir’, que presentaba ella misma. Con el objetivo de recuperar la vida y carrera de una artista completa y compleja y, sobre todo, de acercar su figura a esas generaciones que de ella solo recuerdan episodios anecdóticos como el manido “Si me queréis, irse”, Movistar+ estrena este jueves, 28. la ‘docuserie’ ‘Lola’, creada y dirigida por Israel del Santo (‘El Palmar de Troya’).

La producción de 100 Balas (The Mediapro Studio) hace, en sus cuatro capítulos, un recorrido por la biografía de la artista que por su actitud podría ser considerada, según Del Santo, “la primera punk española, algo que en el año 1947 era muy difícil”. Cuenta el director que quería hacer una serie que se pudiese ver hoy. ·"Un ‘biopic’ contado de otra manera y en el que no nos olvidáramos de la artista para quedarnos solo con la saga de las Flores y en el anecdotario”.

De Rosalía a C. Tangana

En realidad, la ‘docuserie’ no va dirigida a los fans incondicionales de La Faraona, aunque estos encontrarán aquellos grandes momentos que compartió sobre el escenario con Manolo Caracol que, sostiene el director, fueron seguramente los más álgidos de su carrera. Sino que está pensada para quienes no la conocen, pese a haber permanecido cinco décadas en primera línea. "Los más jóvenes disfrutarán con el formato al descubrir que sus grandes ídolos tienen influencias de ella. “Verán que Rosalía le debe mucho a Lola Flores, que C. Tangana se inspira en El Pescaílla y que Nathy Peluso recuerda el poderío que ella tenía”, detalla.

Serán ellos mismos los que lo cuenten, porque son algunos de los 44 entrevistados, entre los que se hallan -- “porque Lola Flores es transversal a cinco décadas”--, varias generaciones de artistas, como Alaska, Javier Gurruchaga, Martirio, La Mala Rodríguez, José Póveda, María José Llergo... y de periodistas. Además de sus biógrafos. En representación de la familia intervienen sus hijas, Lolita, Rosario, y su hermana, Carmen Flores. Lolita y Rosario aparecen como testigos de su vida privada, pues han tenido acceso a cosas que nadie sabe. “Pero no hemos caído en la trampa de ' la saga de los Flores'. Sus hijos no son los protagonistas. La protagonista exclusiva es Lola Flores”, advierte. Aunque reconoce que son grandísimas artistas. “Lolita tiene un Goya, mientras que todas las películas de su madre eran malísimas”, apunta.

Una narradora de lujo

La ‘docuserie’ tiene una narradora de lujo: la propia Lola Flores. Y no se trata de ninguna recreación virtual en 3-D. No hace falta, porque “el material que se conserva de la artista es ingente, ya que Lola Flores copó los medios de comunicación durante cuatro décadas”, recuerda del Santo. Con lo que ha contado con imágenes extraídas, además de ‘El coraje de vivir’, de las dos entrevistas míticas que le hizo ‘el loco de la colina’ Jesús Quintero y muchas otras de José María Íñigo. “Vamos a ver un mundo muy divertido de una tele diferente, con periodistas como Jesús Hermida”, apunta. La ‘docuserie’ también recoge esos momentos en los que La Faraona presenta sus propios programas e, incluso, se entrevista a sí misma. “Momentos tan locos como preguntarle a Montserrat Caballé. ‘A ti, Montserrat, ¿te hubiese gustado ser Lola Flores?’ Ese es mi favorito”, confiesa Del Santo.

En los cuatro capítulos se cuenta todo sin traicionar a la difunta, porque ella ya lo había desvelado todo. "No voy a contar algo que nadie no sepa”, dice el director. Solo se desmentirá aquello de que se había publicado: "Ni canta ni baila, pero no se la pierdan”, y no fue así. “Eso es una leyenda más de las que hay sobre Lola. Pero ella contó lo que pasó y lo que no pasó también”, reconoce. Porque queda demostrado que no es muy fiable como su propia biógrafa. Era una ‘Lolita la fantástica. “En una época en la que no existía Instagram, Twitter ni Facebook, tenía una capacidad asombrosa para reinventarse, para crear un personaje”. Y cuenta que si bien en inglés solo decía ‘ozú’, aseguraba que había mantenido charlas largas con Churchill, Onassis, Gary Cooper, Marlene Dietrich, Ava Gardner...”. Los otros recursos

Uno de los recursos empleados para ilustrar la narración son fragmentos de películas. Encontrar material no ha sido difícil, porque abunda, y la ayuda de la familia Flores ha sido vital, pero también hay una minuciosa labor de documentación. “Hemos tenido que tratar con Colombia, Bolivia, Cuba, EEUU, Fancia, Italia... y prácticamente todos los medios españoles.Incluso hemos podido aportar audios hasta ahora inéditos que grabó con un casete, que ilustramos con animación", explica. La animación, otro de los recursos. Porque Del Santo siempre tuvo muy claro que no se podían recrear partes ficcionadas, que tan bien funcionaron en ‘El Palmar de Troya’: "No podían competir con cualquier momento en el que ella aparecía en la televisión o actuando o bailando, porque, cuando lo hacía, la cámara parece detenerse”, sostiene. Con lo que para contar parte muy duras de su biografía como abortos, maltratos y prostitución, optaron por la animación del artista Mateo Mariotti.

La serie tambén intenta rescatar su humor. “Era una gran cómica, muy inteligente, porque para tener sentido del humor hay que serlo. Y eso le daba un poderío fuera de lo común. Cada vez que se acercaba a una cámara o a un micrófono para hablar, subía el pan”. Como dicen varios de los entrevistados en la 'docuserie', si viviera ahora 'lo petaría' en Instagram, Facebook y sería habitual ‘trending topic’ en Twitter. Del Santo asegura que Lolita y Rosario han disfrutado mucho viendo ‘Lola’ y se atreve a asegurar: “Creo que a la propia Lola le habría encantado, se lo habría pasado muy bien”.