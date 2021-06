Movistar+ se adentra en el género fantástico con 'Paraíso', su nueva serie original que mezcla elementos de aventura y misterio en unas tramas ambientadas en la España de 1992, y que ve la luz este viernes. Macarena García, Iñaki Ardanaz y Gorka Otxoa son los protagonistas de esta ficción en la que tres chicas de 15 años desaparecen en una discoteca sin dejar rastro.

La policía no parece estar buscando en la dirección correcta, por eso Javi (Pau Jimeno), el hermano pequeño de Sandra, comienza una investigación junto a Quino (León Martínez) y Álvaro (Cristian López), sus mejores amigos, y Zeta (Héctor Gonzalbo), el matón de la clase. Juntos descubren que, quienes tienen a su hermana, no son de este mundo. YOTELE habla con los actores sobre esta primera temporada de 'Paraíso' en Movistar+.

-¿Qué vamos a ver en 'Paraíso' a partir de este viernes en Movistar+?

-Macarena García: Vamos a una serie que a la gente le va a sorprender mucho, trasladándose a un universo completamente diferente que le va a entretener, acompañar, emocionar y a engañar mucho.

-Iñaki Ardanaz: 'Paraíso' es estupenda para verla en familia, algo que ya no ocurre con frecuencia. Globomedia y Movistar+ han sido muy valientes por lo que cuesta a la hora de sacarla adelante. Los espectadores se van a encontrar con un producto de la hostia.

-Estamos ante una serie bastante novedosa por su temática y por su producción. Con vuestra gran trayectoria en el mundo de la ficción, ¿compartís esta opinión?

-Macarena García: Sí. Creo que es una serie bastante novedosa, arriesgada y atrevida. De hecho, creo que todos nos quedamos con la boca abierta al leer los guiones. Yo dije '¿Pero esto qué es?'. Aparte de impactarme, también me emocioné y reí con algunas de sus tramas. Tanto Fernando González Oliva como su equipo han ido muy a fondo con el riesgo que suponía, y creo que eso se agradece y se nota. La gente creo que lo va a valorar mucho.

-Habladnos un poco de vuestros personajes en 'Paraíso'

-Macarena García: Paula Costa es el personaje que interpreto en la serie. Es una guardiacivil que tiene muchos sueños de irse fuera para crecer en su profesión, pero que la desaparición de Sandra, hija de su mejor amigo Mario, le hace quedarse en su pueblo. Es una mujer muy cálida y empática, pero a su vez muy de acción y apasionada de su trabajo, no permitiéndose sentir. Va a por todas en la búsqueda de las chicas desaparecidas, investigando de una manera obsesiva y compulsiva en el caso.

-Iñaki Andanaz: Mario Merino es mi personaje. Es el padre de Sandre, una de las chicas desaparecidas. Esto va a hacer que la vida le dé otro giro tremendo. Este acontecimiento le deprime, pero saca la fuerza de donde casi no las hay. Creo que es un hombre más atípico para su época porque, por circunstancia que se explica en la serie, se tuvo que hacer cargo de su familia, estando muy presentes en labores que el hombre descuidaba más en aquellos años.

-Gorka Otxoa: Mi personaje es Morte y también padre, en este caso, de uno de los chicos protagonistas de la historia. Es un pescador muy rudo con una parte oscura y que a veces es agresivo. Es un hombre que parece que no tiene mucha empatía ni ve con calidez al resto de las personas, pero más adelante veremos que algunas cosas que hace él y que parece que no están bien vistas, tienen su razón de ser. Como actor, es muy interesante interpretar papel tan alejados de mi persona y también de cosas que he hecho hasta ahora.

-Otra de las cosas que caracteriza a esta serie es que aúna a actores con una amplía trayectoria como vosotros con un grupo de jóvenes talentos que dan sus primeros pasos en 'Paraíso'. ¿Cómo ha sido esa 'comunión' entre vosotros y los chicos?

-Macarena García: Ha sido muy gustoso trabajar con ellos. Para casi todos ha sido su primer proyecto en televisión y tienen una ilusión, una ingenuidad y unas ganas por aprender y trabajar muy grandes. Tienen la sensación de que están haciendo algo muy especial, algo que nos ha pasado a todos cuando hemos hecho algo por primera vez. Esto se ha trasladado al equipo, contagiándonos de parte de esa energía de disfrute.

-La serie está inspirada en ese mítico 1992, un año muy mítico para la historia reciente de nuestro país. Durante la grabación de la serie, ¿habéis recuperado de algunos momentos de esos años?

-Iñaki Andanaz: Recuerdos me han venido un montón. A parte de los guiones, también ha ayudado bastante el trabajo de Antón Laguna, que han hecho una gran labor en lo artístico. Solo el hecho de estar en el set era viajar a esos años 90.

-Macarena García: Luego también hay algo de la manera de relacionarse con los amigos, que ahora ha cambiado mucho. Creo que a todos nos ha pasado que, cuando íbamos al pueblo de vacaciones, teníamos esa sensación de pandilla y falta de móviles. Es como una regresión. También había muchas cosas que me ponían los pelos de punta como encontrarme con una Game Boy, un VHS de 'Terminator', los coches, los looks de la época... Hay un trabajo de arte maravilloso.