This Is Us, drama familiar de NBC, pronto llegará a su fin. La serie creada por Dan Fogelman y protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore terminará tras su temporada 6.

Según The Hollywood Reporter, NBC anunciará el fin de la serie oficialmente este viernes 14 de mayo, cuando la cadena presente su calendario de otoño para la temporada 2021-22.

En 2019, This Is Us renovó por sus temporadas 4, 5 y 6 a la vez, aunque en ese momento no se había tomado una decisión sobre si la temporada 6 sería la última de la ficción. Por su parte, Fogelman afirmó en 2019 que el final de la temporada 3 suponía la mitad de la producción.

"Creo que estamos más o menos en el medio de hacia dónde se dirigirá la serie de televisión", dijo Fogelman a THR. "Nunca nos propusimos hacer una serie de televisión que duraría 18 temporadas, por lo que tenemos un plan muy directo. Creo que los personajes en este momento están en el medio de su historia. Si estuvieras en el cine, estarías en el momento en el que llevas aproximadamente una hora de película y estás preguntándome qué va a pasar", contó.

"This Is Us narra la historia de la familia Pearson a lo largo de varias décadas: desde Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore) como padres jóvenes en la década de 1980 hasta sus hijos de 37 años, Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) y Randall (Sterling K. Brown) en busca del amor y la satisfacción en la actualidad. Esta comedia dramática revela cómo los eventos más pequeños de nuestras vidas impactan en quiénes nos convertimos y cómo las conexiones que compartimos entre nosotros pueden trascender más allá del tiempo", reza la sinopsis de la ficción.