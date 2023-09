‘El conquistador’ regresa esta noche a La 1 de TVE (22:45 horas) con su tercera entrega. El programa de aventuras se trata de un espectáculo con la naturaleza salvaje del Caribe como escenario, que llega a la televisión pública nacional avalado por las 19 temporadas de éxito consecutivo en el País Vasco, donde es un auténtico fenómeno social con enorme repercusión entre los jóvenes. Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi son los presentadores del programa y encabezan una expedición de 33 aventureros capitaneados por los deportistas Joana Pastrana, Patxi Salinas y Cesc Escolà. ‘El Conquistador’ pone a prueba la fortaleza física y mental de los concursantes. Divididos en tres equipos, ATABEY (chicas), YOCAHU (chicos) y COROCOTE (mixto), los participantes tendrán que mezclar astucia, afán de superación y deportividad para enfrentarse a retos tan arduos como originales, si quieren hacerse con los 100.000 euros del premio. Todo ello en medio de una naturaleza salvaje y una climatología extrema, donde la ausencia de comida y la falta de sueño son un reto para la convivencia.

Por su parte, Antena 3 apuesta esta noche por una nueva entrega de ‘Hermanos’ (22:45 horas). En esta entrega, Ömer está en shock al descubrir que Ahmet es su padre. No puede creer la verdad, pero Asiye le confiesa que le hicieron una prueba de ADN. Los hijos de Ahmet están muy enfadados, pero él dice que Ömer fue un error y que no le va a reconocer nunca. Sevgi no es capaz de mantenerse despierta y se encuentra muy mal tras la medicación que le dio Sevval. No es capaz ni de respirar y le suplica ayuda, pero Sevval se niega.

Telecinco emite esta noche un nuevo pase de ‘La que se avecina’ (22:45 horas). El inesperado hallazgo del diario de Modesto permitirá a Fermín ahondar en el pasado y vida personal de la familia de más rancio abolengo de Contubernio 49: los Balmaseda de Unzeta y Téllez-Girón. Tras encontrar oculto en la portería el diario del difunto conserje del inmueble, el padre de Lola, nuevo poseedor de este documento de incalculable valor, comenzará a investigar el misterio que rodea a la marquesa de Francavilla y Sacromonte y a Noelia, su inquietante hermana menor. Entretanto, Berta anima a Antonio a trabajar por cuenta ajena mientras intenta reflotar su imperio. Gracias a su red de contactos, Berta le consigue un empleo en la empresa de un conocido de la familia Escobar, que le brindará el mismo trato que Antonio le dio en el pasado. Carlota, por su parte, se presenta en la casa de Amador y Agustín con la intención de pasar una temporada. Tras instalarse en el apartamento, la joven encuentra una lucrativa manera de ganarse la vida, una actividad que ningún padre querría para su hija. Mientras, Yoli conoce a un hombre que la quiere cómo es y con quien inicia un noviazgo. Sin embargo, Menchu y Fina desconfían de sus intenciones.

Una nueva entrega de ‘Volando voy’ será la apuesta de Cuatro para este lunes (22:50 horas). Jesús Calleja aterriza en el Valle de Cabuérniga (Cantabria) con la misión de recuperar la muda a Sejos, una tradición centenaria consistente en la subida de las vacas a este monte, en un momento de reunión y celebración que los cabuérnigos instauraron en el siglo XVIII. La organización de un concierto en el espectacular Puerto de Sejos, la unión de los vecinos en torno a un cocido montañés o la visita de la mismísima Mercedes Milá, son algunos de los alicientes con los que Calleja pretende impulsar el mantenimiento de la tradición entre sus habitantes. En su visita conoce a José Manuel, un exganadero y trovador con un gran sentido del humor; David, un divertido artesano que se gana la vida construyendo gaitas; Finuca, Mellucos y Nieves, tres viudas con las que las risas están aseguradas; y Ciana, una fuerte y entrañable anciana.

laSexta emite esta noche un nuevo pase de ‘Wanted (Se busca)’ (22:30 horas). Un joven (James McAvoy) que daba por muerto a su padre, descubre que era un asesino a sueldo y que acaba de ser asesinado. A continuación, es reclutado por la sexy Fox (Angelina Jolie) para la misma organización en la que trabajaba su padre. Sloam (Morgan Freeman) se encarga de entrenarlo para que siga los pasos de su progenitor.