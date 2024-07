La crítica de Monegal: Chábeli y Julio Jr., reformas guay para gente fina

Apuesta ahora TVE por Chábeli y Julio Iglesias Jr.. Les ha puesto un programa que se llama ‘Her-manos a la obra’ . Resulta que son estupendos decoradores de interiores. Para gente ‘guay’ y fina, eso sí. O sea, para selectas criaturas de Miami y Madrid.

Han comenzado en Miami haciéndole una reforma a la casa de los artistas Yotuel y Beatriz Luengo, en el privilegiado distrito de Key Biscayne. Dado que TVE es una corporación televisiva de servicio público es probable que hayan contratado este programa para enseñar a reformar un domicilio a los miles de jóvenes que buscan piso, o a los ancianos que son desahuciados por algún fondo inmobiliario buitre. Basta con llamar a Chábeli y a Julio Jr, y en 15 días hacen maravillas. "Yo decoro y mi hermano hace el trabajo sucio». O sea ella tiene metido en su PC un tutorial de diseño de interiores en 3D, y su hermano se ha comprado un martillo de albañil. Con todos los respetos a la simpática pareja Yotuel-Beatríz, a mí particularmente la reforma del salón de su casa, y de su vestidor, me ha interesado poquísimo. Mucho más aprovechables han sido los comentarios y posturas que iba haciendo Chábeli por Miami. En la churrería Rosetta Bakery, en el 1666 de Collins Avenue, admiraba las fotos de famosos que cuelgan de las paredes, y su hermano le dijo: «Mira, Severiano Ballesteros". Y ella contestó: "Sí, gran futbolista". ¡Ah! Estos golpes de aparente ignorancia supina, en la tele funcionan muy bien. Es imposible que Chábeli no sepa quien fue el gran jugador de golf Seve Ballesteros. Pero los guionistas le escriben estas pifias porque divierten mucho al público.

Otro momento clave del programa fue cuando Chábeli se reunió con una madre y una hija que forman parte de las ‘celebritys’ de los negocios del ‘fashion’ y del lujo. La hija, Camila, enseñó su vestidor: "Tengo mil bolsos pero aquí solo me caben 300. Losvoy rotando». Su mamá, Taty, conocida como ‘Mami Lover’, asentía con mucho orgullo. Este tipo de criaturas, típicas de las ostentosass burbujas millonarias de los cubanos miamistas, y también algunos españolitos, conforman un microclima muy característico. En estos ambientes Chabeli se incrusta muy bien. No sabemos si en proximosprogramas también participará su exquisita hermanastra Tamara Falcó. No desentonaría.