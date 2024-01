La crítica de Monegal: 'En Portada' cumple 40 y TVE no sabe qué hacer

Al final del 'Informe semanal' del sábado (La 1) dedicaron un estrambote cariñoso, de 7 minutos, a los 40 años de vida que acaba de cumplir el programa 'En Portada'. ¡Ah! Es el programa más longevo –después precisamente de 'Informe semanal'– de la parrilla de TVE.

Se creó como reformulación de otro programa mítico, ‘Los reporteros’, para ofrecer a la ciudadanía una mirada semanal sobre los grandes conflictos del mundo, observados país a país, con entrevistas a personalidades relevantes, desde políticos importantes a humildes pero sabios campesinos, para que nos ayudasen a entender lo que ocurría. Por este programa vimos actuar a maestros del periodismo, grandes ‘routiers’, Diego Cardedo, Manu Leguineche, Vicente Romero, Miguel de la Quadra Salcedo... Eran nuestros ojos en el mundo. Duraba entre 50 y 60 minutos.

Arrancó el 4 de enero de 1984 con una entrevista a Fidel Castro, en La Habana, a cargo de Rosa María Mateo y Vidente Botín. Firmaba la realización Antonio Gasset. Incrustaron durante la entrevista, con buen criterio, aquella ‘guaracha’ de Carlos Puebla que en su estrofa más famosa dice: "Se acabó la diversión / Llegó el comandante / Y mandó a parar". De pronto Rosa María le preguntó: "A 25 años de la revolución, ¿cree que la historia le absolverá?". Y Fidel, encendiendo con parsimonia un habano, respondió: "La historia nos ha absuelto hace mucho rato ya". Eran disfrutables entrevistas. Como la de José Antonio Guardiola a Nelson Mandela, creo que la última de su vida.

La existencia de ‘En Portada’ ha sido difícil. Lo emitía La 2, luego La 1, luego lo suprimieron dos años, luego volvió presentado por Lorenzo Milà... El último registrado en la web de TVE es del 30 de noviembre de 2023. Yo creo que a pesar de ser un programa importante y emblemático, TVE no sabe qué hacer con él. Dicen que ya no atrae a la audiencia.

Desde luego no recibe las autopromociones, bombos y platillos que TVE dedica a ‘Masterchef’, ‘Maestros de la costura’ o a ese invento con ‘celebritys’ de cercanias haciendo pastelitos (‘Bake Off, famosos al horno’). Sucumbe TVE al entretenimiento aburrido que imprimen las cadenas privadas. Deseo que ‘En Portada’ no acabe como aquel estrambote con que Cervantes remató uno de sus poemas: "Caló el chapeo, requirió la espada, miró al soslayo, fuese, y no hubo nada”.