La crítica de Monegal: A Toni le da un infarto: su padre y su esposa votan a Aznar

Calamitoso momento para Toni Alcántara (‘Cuéntame...’ TVE1). Están ahora en 1996. Elecciones generales. Y resulta que Antonio, su padre, va a votar a Aznar. La abuela Herminia, también. Y su esposa, Deborah, se ha afiliado en secreto al Partido Popular. ¡Ahhh!

La tragedia de Toni es grande. Deambula por el capítulo como un ser desnortado y muy desgraciado. Toni ha sido nombrado jefe de la campaña de Felipe González. El programa nos advierte, en tono fúnebre: "El Gobierno de Felipe languidece. Clima de agotamiento. Crisis económica, corrupción, y ETA, que sigue matando". Y Toni se entrevista con el enviado de Aznar (una imitación de Miguel Ángel Rodríguez, el poderoso MAR) para pactar el debate televisado. Y MAR, que ya sabe que Aznar va a ganar, le suelta: "El debate en la tele no nos interesa. Ya hemos ganado el centro. Los indecisos también son nuestros. Y nos sobra munición: la X de los Gal, Roldán, Mariano Rubio...". ¡Ahh! Estamos en los últimos capítulos de la historia de ‘Cuéntame...’, y esta serie se marcha acentuando la derrota socialista. Depositan sobre el cuerpo de Toni todo el descalabro. Hasta nos estremecen haciéndole sufrir un infarto. Nunca sabremos cómo retrataría ‘Cuéntame...’ la época de Aznar, y a sus ministros principales: Rato, Cascos, Rajoy, Esperanza Aguirre, Zaplana, Montoro, Trillo, Camps... Hay quien sospecha que, precisamente por eso, esta serie no va a continuar.

BIGOTE.– Arranca nueva temporada de ‘Viajando con Chester’ (Cuatro). Risto Mejide ha intentado asegurarse audiencia sentando a Bigote Arrocet en su sofá. Ha comenzado hablando de su infancia. Pinceladas de su niñez, tan lejana. Duró poco este tramo. Era para disimular. De lo que se trataba era de que hablase de María Teresa Campos. Aseguró que no se ha llevado un duro de esta relación: "Todo lo contrario. Yo le presté dinero a ella. También a Terelu. Y le conseguí trabajo al marido de Carmen. Y a su hija. Nunca me despedí de Teresita por Whatsapp. ¿Por qué nunca han enseñado ese WhatsApp? ¡Porque no existe! Y no fui a su funeral porque estaba de viaje". No sabría decirles cuánto de todo eso es exacto. Pero una cosa sabemos, y Arrocet el primero: que si no habla de María Teresa Campos, la tele no le llama. Arrocet, sin Campos, no interesa a nadie.