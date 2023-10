La crítica de Monegal: Yolanda recibe una oferta de Biden y estalla un gran pitorreo

Vuelve a ser Yolanda Díaz gran protagonista en la tele. Lo fue mucho, hace un mes, cuando se desplazó a Bélgica a pactar con Puigdemont un plan viable para que pueda volver sin pasar por prisión. Luego perdió la atención porque la tele se fijó exclusivamente en Óscar Puente, el diputado estrella del PSOE en los turnos de réplica a Feijóo. La tele es así de voluble y caprichosa.

Ahora Yolanda ha vuelto a ser gran vedete ante las cámaras, después de lanzar la pintoresca advertencia: "Estamos lejos de alcanzar un acuerdo" con respecto a las negociaciones con Pedro Sánchez para formar gobierno. En 'Antena 3 Noticias' Vicente Vallés resumió este insólito posturismo diciendo: "Ha decidido darse importancia". Suficiente. Con cuatro palabras definió bien la situación. Seguramente este protagonismo televisivo a Yolanda Díaz la reconforta. Pero no se si ha advertido que donde más se fijan en ella es en los programas de humor y cachondeo. En ‘El intermedio’ (La Sexta), por ejemplo, la acaban de sacar –clonada por la actríz Cristina Gallego– diciendo que Joe Biden le ha ofrecido ser vicepresidenta de su Gobierno.

Y Dani Mateo, revolcándose de risa por el suelo, le contestó: "¡Ayyy! Le ha dado usted a Sánchez donde más le duele: ¡darle celos con Biden!". Y naturalmente se produjo un gran pitorreo. La atención sarcástica sobre la señora Díaz, de las cadenas de cobertura estatal, contrasta con el silencio que le dedican a Felipe VI. Hombre, el Rey tiene ahora un puntiagudo papelón. Pero ni una risa. Ni un chiste. Ni una mención. No se atreven. Quien sí se ha atrevido ha sido Toni Soler (‘Está passant’), porque desde TV3 ya sabemos que hay barra libre con los Borbones. Dijo Soler, con una ironía muy suelta: "El rey Felipe le está encargando gobierno a un tipo que amnistiará a la gente que el mismo rey Felipe condenó". Tierra trágame, efectivamente.

Pero también hay alegrías en la tele. Pilar Rahola acaba de protagonizar un hermoso momento en ‘Todo es mentira’ (Cuatro). Le han pasado las declaraciones de Rodríguez Ibarra, diciendo que la amnistía de Sánchez es como violar a 40 millones de españoles --no 47-- y Pilar, muy indignada, ha exclamado: "¡A mí no me cuenta y yo también soy española!". ¡Ahh! Qué alborozo se produjo en aquel plató. Pilar ha descubierto, finalmente, que también es española, y todos se han levantado, aplaudiendo, abrazándola y cubriéndola de besos.