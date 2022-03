La crítica de Monegal | Prioritario invertir en armas, no en universitarios

Esta semana ha sido noticia televisiva, ampliamente difundida, el sonoro abandono de Eduardo Serra del plató del programa ‘Las claves del siglo XXI’ (TVE-1). Se levantó de la silla porque consideró que el programa estaba «linchando» al Partido Popular. Y se marchó ante el asombro del resto de contertulios.

Es verdad que en ese momento el programa abordaba puntualmente la debacle del PP, pero el tema principal de esta edición de ‘Las claves...’ era la guerra en Ucrania, con diversos especialistas, como el general Enrique Ayala, el exministro Francisco García-Margallo, y hasta una entrevista a Javier Solana, exsecretario general de la OTAN. O sea que la fuga de Serra del plató quizá fue para evitar significarse en público sobre la guerra de Ucrania.

Tiene su explicación este escapismo televisivo. Eduardo Serra tiene un currículo prodigioso: fue subsecretario de Defensa en el Gobierno de Calvo Sotelo, secretario de Estado de Defensa en el Gobierno de Felipe González, y ministro de Defensa en el Gobierno de Aznar. O sea que ha manejado el Ejército, la compra y venta de armas, la estructura armamentística y los importantes presupuestos monetarios destinados a Defensa, con gobiernos de UCD, del PSOE, del PP, durante más de 18 años seguidos.

¡Ah! Es una lástima que un personaje tan colosal abandonase el plató de TVE-1. Guardo, no obstante, en mi archivo una entrevista que le hizo Jordi Évole en ‘Salvados’ (La Sexta, septiembre 2012) en donde advertía: «La prioridad de un Estado no es la sanidad o la educación, la prioridad es la defensa, sin duda ninguna. Tener educación universitaria no es vital. ¿De qué sirve gastar 8.000 euros en formar a un universitario? ¿Para llevarle al paro?». O sea, un país, antes que invertir en universitarios, tiene que hacerlo en armas y soldados. Este es el sorprendente mensaje que Serra quizá hubiese acabado repitiendo en TVE-1.

En mayo de 2021 una documentada investigación publicada por ‘eldiario.es’ señalaba que en 2017 la empresa Everis, presidida por Serra, negoció en secreto la venta de armas a Arabia Saudí contraviniendo la prohibición del Parlamento Europeo. El monto de la operación fue de 108 millones de dólares. ¡Ah! Aquella prioridad de la defensa del Estado de la que hablaba en 2012 parece que esconde otra prioridad más nutritiva: la prioridad de la guerra entendida como negocio.