Con los costes de los rodajes disparados por las medidas de protección que exige la pandemia y la necesidad de ofrecer contenidos nuevos a una audiencia que muchas veces se ha tenido que quedar confinada en casita en los últimos meses, las grandes cadenas norteamericanas han apostado por la continuidad en su oferta de series para la próxima temporada. Antes del verano y al final de la temporada es cuando las cadenas dan a conocer los títulos que seguirán y los que no en antena, así como las novedades para el año siguiente, en una temporada que, una vez más, ha estado marcada por el virus. Hay muchos más estrenos que el año pasado, pero de algunos de ellos ni siquiera se cuenta con imágenes todavía, por lo que deben estar muy verdes aún. Las cancelaciones se ceban con los títulos de reciente creación, mientras que las más veteranas son renovadas para dos y hasta para tres años sin importar que lleven dos décadas en antena. Las cadenas están para pocos riesgos y si una serie funciona, mejor dejar todo como está. Cualquiera de ellas sería mecedora de un especial como el de Friends, salvo que éstas no dejaron de emitirse y hemos envejecido con sus protagonistas este tiempo que han seguido en antena. NCIS, Anatomía de Grey, Ley y Orden, Los Simpsons (bueno éstos no han envejecido físicamente por razones obvias, pero un poco de frescura sí han perdido)... no solo se mantienen, sino que algunas van generando sus propios spin offs o títulos derivados. De algunas novedades podría considerarse que no lo son tanto, porque regresan Grisson y los chicos del CSI en Las Vegas y vuelve otro clásico: Aquellos maravillosos años, pero esta vez con personajes de color en la misma época que su antecesora. Para otros títulos que tienen un cierto éxito, ya se está planteando el mudarlos a las plataformas de pago, donde muchas cadenas han visto un filón para reciclar títulos que no siempre obtienen esas audiencias masivas en el día a día de la televisión en abierto, pero que gozan de buena salud en los servicios de suscripción. Éste es un repaso a las series que nos deparan en las cadenas en abierto para la próxima temporada.

ABC

Lo de Stumptown fue una puñalada trapera por la espalda. La serie ya estaba renovada y había tenido un final abierto que continuaría en la segunda temporada, pero meses después se anunció su cancelación. El aumento de los costes del rodaje para adaptarse al covid causó que ABC sacara la guadaña y acabara con ella, junto con otras seis series más. Casi todas de reciente creación, como Rebel la versión made in Disney de Erin Brocovick, o el spin off/precuela de Black-Ish. Por cierto, que la serie madre que cuenta las vidas de una familia afroamericana de clase media-alta afrontará este próximo año su temporada final. El impacto del movimiento Black Lives Matter (las vidas negras importan) parece haberse asentado firmemente en los nuevos títulos de la cadena, ya que una buena parte de ellos tienen un componente racial muy destacado en temática. Por otro lado, Anatomía de Grey y su spin off Estación 19 han sido renovados, a pesar de que la primera había visto tambalearse su continuidad tras las reclamaciones de su protagonista Ellen Pompeo de aumento de sueldo. La serie sigue siendo una de las más vistas de la cadena y, pese a haber perdido a una buena parte de su reparto original en estos 17 años en antena, era complicado que pudiera continuar sin el personaje de Meredith. Por cierto, que los dos dramas médicos de la cadena (el otro es The Good Doctor) no han perdido la ocasión este año de integrar la crisis del covid en sus tramas.

Renovadas: Big Sky (segunda temporada), The Good Doctor (temporada 5), Anatomía de Grey (temporada 18), Estación 19 (temporada 5), Black-Ish (la octava será su temporada final), The Rookie (temporada 4), A Million Little Things, (temporada 4), The Conners (temporada 4), The Goldbergs (temporada 9), Home Economics (temporada 2).

Canceladas/Terminan: Stumptown (cancelada tras la primera temporada), United We Fall (cancelada tras la primera temporada), For Life (cancelada a la segunda temporada), Rebel (cancelada tras una temporada), American Housewife (cancelada tras cinco temporadas), Call Your Mother (cancelada tras la primera temporada), Mixed-Ish (cancelada tras la segunda temporada).

Estrenos

Maggie: Por alguna extraña razón, la protagonista de esta serie tiene poderes psíquicos que le permiten ver el futuro. Al principio, le encanta eso de ver qué es lo que les depara el porvenir a las personas más próximas a ella, hasta que un día lo que ve es un destello de su propio futuro. Una visión que lo cambia todo y decide volcarse más en el presente y en vivir el momento. La cosa no va de dramas sobrenaturales, sino que esta serie es comedia basada en un cortometraje con el mismo título. Protagoniza Rebecca Rittenhouse.

Abbot Elementary: Una comedia con mensaje social dedicada a contarnos cómo un grupo de maestros en un colegio público de Filadelfia dan todo de sí para que sus estudiantes puedan tener éxito en la vida, a pesar de contar con unos medios más que escasos para desarrollar su trabajo. La temática social es más que evidente, en unos momentos en los que son muy necesitadas las historias de superación pese a tenerlo todo en contra.

Queens: Las integrantes de una banda de hip hop imaginaria que fue la número uno en las listas durante los años 90, las Nasty Bitches, vuelven a reunirse. Sus integrantes han pasado los cuarenta años de edad y tienen ganas de reconquistar el éxito perdido. Ninguna de ellas es hoy lo que fue en su día y las antiguamente amigas inseparables se han distanciado con los años. Una nueva serie dedicada a contarnos las interioridades de la industria musical norteamericana y las dificultades de eso que es volver a empezar.

Aquellos Maravillosos años: Es inevitable acordarse de esta serie cada vez que oíamos cantar a Joe Cocker ésa de With a little help of our friends. Este nuevo reinicio nos propone recorrer las décadas de los 60 y los 70 a través de la mirada de otra familia. Esta vez de origen afroamericano. Fred Savage, el actor que de niño interpretara al pequeño Kevin Arnold en la serie clásica, ejerce aquí de productor ejecutivo. El veterano actor de color Don Cheadle hará las veces de narrador. Habrá que ver si este regreso tiene tanto tirón como lo hizo en su día la serie original.

Women of the Movement: En agosto de 1955, un niño afroamericano de 14 años era violentamente linchado en un pueblo de Mississippi por una horda que le acusaba de haberse propasado con una chica blanca. Sus asesinos fueron absueltos por un jurado popular compuesto mayoritariamente por blancos. Emmet Till se convirtió en un icono en la lucha de la comunidad negra estadounidense por los derechos civiles. Esta miniserie basada en hechos reales se centra en la figura de la madre del joven asesinado, quien dedicó toda su vida a buscar justicia y que el mundo conociera la atrocidad que habían cometido los asesinos de su hijo.

NBC

Aunque hay una apuesta por la continuidad de sus series más veteranas, la cadena NBC dice adiós a otros títulos consagrados en su programación. This is us, uno de los dramas que más audiencia había acumulado en los últimos años, emitirá a partir de la próxima temporada sus episodios finales. También se despiden Brooklin Nine-Nine, una de las pocas telecomedias clásicas que seguían en antena, y Superstore, que venía a ser algo así como The Office en un supermercado. Pero que no sufran sus seguidores, a sus creadores les han encargado otras dos nuevas series. a partir del próximo otoño. En cuanto a los títulos más veteranos. Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales no solo sigue sino que sigue sumando nuevos spin-offs. Lo que también ocurre con todas las series de la franquicia Chicago (Chicago Fire, Chicago Med y Chicago PD) tienen garantizada su continuidad dos temporadas más. Dick Wolf , el hombre que hay detrás de ambas franquicias se consolida como el principal showrunner de la cadena. Mientras tanto, para dos de sus títulos que en España estamos siguiendo en plataformas distintas, se estaría barajando su continuidad en servicios de suscripción. Tras haber intentado continuar en Peacock (la tele de pago de Paramount), La extraordinaria lista de Zoey ha sido cancelada finalmente este jueves. Mientras, las chicas atracadoras de Good Girls podrían mudarse a Netflix.

Renovadas: The Blacklist (temporada 9), Chicago Fire (temporada 9), Chicago Med (temporada 7), Chicago P.D. (temporada 6) (todas las series de la franquicia Chicago están renovadas por dos temporadas más), Kenan (segunda temporada), Ley y Orden: UVE (temporada 23, renovada por dos temporadas más), Law & Order: Organized Crime (segunda temporada), Mr. Mayor (temporada dos), New Amsterdam (temporada 5 renovada por dos temporadas más), This Is Us (la sexta será su temporada final), Transplant (temporada 2), Young Rock (temporada 2).

Canceladas/Terminan: Brooklyn Nine-Nine (la última temporada arrancará en agosto), Connecting (cancelada tras la primera temporada, Superstore (termina en la sexta temporada), La extraordinaria lista de Zoey (cancelada en la segunda temporada).

A la espera: Manifest, Good Girls (se rumorea su salto a Netflix), Debris.

Estrenos:

La Brea. Uno de esos dramas paranormales y de misterio que pueden mantener la intriga del espectador durante muchos meses o deshincharse a las pocas semanas. Un enorme cráter se traga un barrio de la ciudad de Los Ángeles, el que da título a la serie. Sus habitantes se verán arrastrados a un mundo primitivo, en el que deben sobrevivir, al tiempo que investigan la manera de poder regresar a sus casas y saber qué ha pasado.

Law and Order: For the defense. Muy poco se sabe de este nuevo título de la franquicia Ley y Orden. Por no conocerse, no se conoce ni el reparto. Mientras que las series anteriores estaban centradas en el lado de aquellos dedicados a la persecución de los delitos, en ésta veremos el otro lado, el del trabajo de los abogados en historias sacadas de titulares de prensa. La idea es contar con la misma narrativa que se ha usado en otros títulos de la franquicia y que se han asentado muy bien en la programación de la cadena.

Ordinary Joe. Tres líneas temporales para contarnos cómo habría sido la vida de Joe Kimbrough, interpretado por James Wolk, en función de haber adoptado una decisión u otra tras el día de su graduación. El amor, la lealtad o la pasión son los sentimientos que deparan al protagonista un futuro totalmente distinto. La serie está apadrinada en calidad de productor ejecutivo por Matt Reeves, director de la futura nueva adaptación de Batman, así como de las nuevas películas de El Planeta de los simios.

American Auto: Telecomedia de los mismos creadores que Superstore. Está ambientada en la industria del automóvil de Detroit, una de las que más acusó la crisis económica de hace una década. Los ejecutivos de una empresas de coches que se está hundiendo intentan redescubrir la identidad de su marca.

Grand Crew: Mejor con vino. Nueva telecomedia de los creadores de Brooklyn Nine Nine que gira en torno a un grupo de amigos afroamericanos de Los Ángeles que tratan de navegar por los altibajos de la vida y el amor. Cada semana se reunirán en su bar favorito para deconstruir sus problemas y sus vivencias en torno a una copa de vino.

The Thing About Pam. Una miniserie de seis episodios dedicada a un true crime que tuvo impacto para la sociedad norteamericana hace una década, el asesinato de Betsy Faria. Un título hecho para que Renée Zellwegger se luzca como actriz, en su primera serie para una cadena en abierto, siguiendo los pasos de Charlize Theron cuando protagonizó Monster en 2003. Las manipulaciones de Pam Hupp consiguieron que el marido de la víctima fuera condenado por un asesinato, del que luego ella misma se acabó declarando culpable. Una historia que promete muchos giros para los fans del género.

FOX

Desde que Disney se hizo con la Fox, tienen garantizada su continuidad las series de animación más veteranas de la cadena: Los Simpsons y Padre de Familia. A estas dos añadiría, Bob's Burguer, que junto con las dos primeras puede verse en su totalidad en Disney Star. La cartelera de estrenos de la Fox es este 2022 mucho más variada de lo que había venido siendo los últimos años, desde que se oficializó la absorción, pero llama la atención que buena parte de las cancelaciones sean series de reciente creación. Ni Next, ni Prodigal Son, las dos ficciones de intriga con las que la cadena pretendía recuperar su papel de la cadena de las series, han pasado el corte. Llama la atención el hecho de que pese al fichaje de Ryan Murphy por Netflix una de sus últimas series para la cadena, 911, continúe viento en popa y con un spin off también renovado.

Renovadas: Los Simpson (temporada 33, renovada por dos temporadas más), Bob’s Burgers (temporada 12), Padre de familia (temporada 20), Call Me Kat (temporada 2) , Duncanville (temporada 3), The Great North (temporada 3), 911 (temporada 5), 911: Lone Star (temporada 3), The Resident (temporada 5).

Canceladas/Terminan: Prodigal Son (cancelada en la segunda temporada), Last Man Standing (acaba en la temporada 9), Bless the Harts (cancelada en la segunda temporada), Filthy Rich (cancelada tras una temporada), Next (cancelada tras una temporada).

A la espera: The Moodys.

Estrenos

The Big Leap: Un grupo de personas de la más diversa procedencia compiten en un reality show por lograr la oportunidad que les permitirá rehacer sus vidas. Está basada en un reality británico en el que un grupo de bailarines amateur y con sobrepeso competía por hacerse con un papel en una nueva adaptación de El lago de los cisnes de Tchaikowsky. Aquí un grupo de personas marginales tendrá que recurrir a toda su inventiva para hacerse con el papel. Es una de las primeras series de la próxima temporada cuyo piloto estaba grabado desde hace meses, la cadena le da ahora la oportunidad convertirse en serie de televisión.

The Cleaning Lady: Adaptación made in USA de una serie argentina. La protagonista es una inmigrante ilegal de origen hispano en Estados Unidos y que era médico en su país. Al quedar al margen del sistema, pese a sus conocimientos, sus trabajos son los de señora de la limpieza. Hasta que se topa con un asesinato del crimen organizado y acaba en las redes de una red mafiosa que usa sus conocimientos para no dejar rastro en las escenas del crimen.

Monarch: Una serie ambientada en el mundo del country, y que pretende ser el reemplazo de Empire de la cadena cambiando el hip hop por otro género musical. Asistimos a la historia multigeneracional de los Roman, considerada en la ficción como la primera familia del country de Texas. La gran heredera de este legado tendrá que luchar por preservarlo y mantener ocultos algunos de los secretos más oscuros de la familia. Algo parecido a los que nos contaba Nashville en otra serie de la competencia.

Our Kind of People: La traducción es Nuestra clase de gente y cuenta una historia que transcurre entre la clase alta afroamericana. Una madre soltera consigue escalar posiciones con el lanzamiento de un producto capilar que resalta la belleza natural de las mujeres negras. Pronto descubrirá un terrible secreto que pondrá en peligro su permanencia en la cúspide a la que tanto le ha costado llegar y sacudirá a su círculo próximo.

Pivoting: Comedia de tres mujeres que deciden vivir la vida bajo el lema carpe diem después de la repentina muerte de su mejor amiga de la infancia. De la más dura de las maneras descubren que la vida es corta y deciden vivir al momento, seguir sus impulsos y guiarse por encontrar la felicidad más inmediata.

Welcome to Flanch: Adaptación de una serie británica que sigue el esquema de falso documental en tono de comedia. Los documentalistas seguirán a dos primos en lo que se supone que es un típico pequeño pueblo norteamericano para la reflejar cómo es su vida cotidiana.

CBS

CSI vuelve. Y con Grissom a la cabeza. Algunos de los actores de la serie original regresarán al frente de un reparto formado por nuevos personajes. Éste es uno de los platos fuertes de la cadena para el año que viene y que había encontrado en la franquicia NCIS el reemplazo perfecto para las investigaciones de los chicos de criminalística. Los spin offs de esta última serie se siguen multiplicando, ya que mientras despedimos a los muchachos de Nueva Orleans, arrancará un nuevo título ambientado en Hawaii. Otra de las series que han contado con un respaldo claro de la cadena es El joven Sheldon, la precuela de Big Bang Theory, que de golpe y porrazo se ha visto renovada para otros tres años más. Hay Sheldon para rato. Pero buena parte de las series de la programación de CBS va preparando su mudanza a servicios de pago, Paramount plus, entre las que se encontrarían los nuevos episodios de la ficción Evil, la serie satánica de los creadores de The Good Wife, Robert y Michelle King, que nos dejó con un buen sabor de boca en su primera temporada.

Renovadas: Blue Bloods (temporada 12), Bull (temporada 6), SEAL Team (temporada 5 continúa en la plataforma Paramount+), Evil (temporada 2 continúa en la plataforma Paramount+), FBI (temporada 4), FBI: Most Wanted (temporada 2), Magnum P.I. (temporada 4), NCIS (temporada 19), NCIS: Los Angeles (temporada 13), SWAT (temporada 5), El joven Sheldon (temporada 5, renovada por tres temporadas más), Blood & Treasure (temporada 2), Bob Hearts Abishola (temporada 3), The Equalizer (temporada 2), The Neighborhood (temporada 4), B Positive (temporada 2), United States of Al (temporada 2).

Canceladas/Terminan: MacGyver (cancelada en la quinta temporada), Mom (finaliza en la temporada 8), NCIS: Nueva Orleans (finaliza en la temporada 7), All Rise (cancelada en la segunda temporada), The Unicorn (cancelada en la segunda temporada).

A la espera: Clarice (probablemente continúen en la plataforma Paramount+).

Novedades

NCIS Hawaii: Mientras nos despedimos de los chicos de la unidad de Nueva Orleans de este cuerpo de investigaciones especiales de la Marina estadounidense, llega otro nuevo destino para ofrecernos nuevas intrigas criminales: Hawaii. ¿Será para reaprovechar los decorados de la serie de Hawaii 5.0 finalizada el año pasado en esta misma cadena? Ésta será la cuarta serie de la franquicia que lleva camino de dos décadas en antena. Por el momento no se ha planteado un cruce de la nueva serie con el resto de los títulos.

CSI: Vegas: No sé si alguien lo echaba de menos, pero vuelve CSI. Todos los títulos derivados fueron desapareciendo tras el final de la serie ambientada en Las Vegas. La verdad es que la decadencia de CSI había comenzado tras la marcha del personaje de Grissom y los actores que le sustituyeron nunca llegaron cuajar pese a que eran de peso: Liev Schreiber, Lawrence Fishburne y finalmente Ted Danson. Ninguno de ellos hizo olvidar el impacto del personaje inmortalizado para la televisión por William Petersen. Su aparición estelar en el episodio final era la evidencia de que había ganas de su regreso. Pues años después, los productores se lo han tomado en serio y le tenemos a él y a Jorja Fox al frente de un renovado reparto con un nuevo equipo.

Ghosts: Una pareja hereda un viejo caserón de sus antepasados, La mansión no solo se cae a pedazos, sino que en ella todavía habitan los espectros de todas las personas que fueron sus moradores a lo largo de los siglos. No estamos ante una nueva serie de terror tipo La Maldición de Hill House, sino ante una historia de fantasmas en tono de comedia. La serie es adaptación de otra emitida por la televisión británica.

Smallwood: En esta serie basada en hechos reales, la vida del jugador de bolos profesional Tom Smallwood. Llegó a ser un campeón a raíz de que, tras su despido como consecuencia de la crisis de la industria del automóvil en Detroit, decidiera enfocar su vida a la práctica deportiva de los bolos. A través de este juego, Tom verá cómo sus sueños se cumplen en realidad. Protagoniza Pete Holmes.

Good Sam: Drama médico en el que la actriz Sophia Bush interpreta a una prometedora cirujana que debe ser la nueva responsable del hospital en que trabaja después de que su jefe caiga en coma. Cuando éste despierte, pretenderá volver al anterior status quo, ya que nunca reconoció los talentos de su sucesora, que da la casualidad de que también es su hija. La actriz era una de las intérpretes de la serie Chicago PD y éste será su nuevo papel protagonista tras su marcha de la anterior.

FBI Internacional: Esta nueva serie, la tercera de las dedicadas al FBI en esta cadena, se encuentra todavía en una fase muy preliminar y estará dedicada a contarnos investigaciones de alcance internacional de la agencia policial norteamericana, como indica el título. Dick Wolf es el hombre que mueve los hilos detrás de este nuevo título. El reparto todavía se desconoce pero se podrían recuperar a personajes de las anteriores series.

The CW

Hace ya un par de años que nos despedimos de Arrow, la serie con la que el universo DC empezó a desembarcar en el canal Warner. Esta temporada decimos adiós a otro de esos títulos que formaron el arrowverso, el dedicado a Supergirl, la prima kriptoniana del Hombre de Acero. A este adiós se añade el de Black Lightning, pero éste era un personaje menor. Pese a estas despedidas, hay muchos cómics por contar y personajes que adaptar. Son las series con las que la cadena pretende hacer frente a la expansión del universo Marvel en Disney. Batwoman no se resiente del relevo en el reparto y seguirá en una tercera entrega, Stargirl sigue adelante, así como también Legends of Tomorrow. The Flash queda como el buque insignia de la flota DC y de momento parece que no tiene intención de irse de momento. Dejando de lado las adaptaciones comiqueras, acabados Los 100, la cadena baraja resucitar otro título del pasado y que en su día se quedó sin acabar, Los 4400.

Renovadas: Legends of Tomorrow (temporada 7), Stargirl (tercera temporada), The Flash (temporada 8), Kung Fu (temporada 2), Riverdale (temporada 6), Superman & Louis (temporada 2), All American (temporada 4), Batwoman (tercera temporada), Embrujadas (temporada 4), Coroner (temporada 3), Dead Pixels (temporada 2), Dinastía (temporada 5), In the Dark (temporada 4), Legacies (temporada 4), Nancy Drew (temporada 3), Roswell, New Mexico (temporada 4), Two Sentence Horror Stories (temporada 4), Walker (temporada 2).

Canceladas/Terminan: Black Lightning (termina en la cuarta temporada), Supergirl (termina en la sexta temporada), Burden of Truth (termina en la cuarta temporada), Pandora (cancelada en la segunda temporada), Trickster (termina tras una temporada).

A la espera: The Outpost (dos temporadas), Devils (una temporada).

Novedades

Los 4400: Fue una serie de culto hace más de una década y que, durante una huelga de guionistas, cayó en el limbo al quedar el rodaje paralizado. Nunca volvió a continuar, dejando mucho cabos sueltos. Warner la saca del baúl, aunque no será tanto una continuación como un reinicio de la serie. La trama arranca cuando 4400 personas que habían desaparecido en distintas épocas y lugares reaparecen un día sin haber envejecido, sin recuerdos de dónde han estado durante este tiempo y dotados de habilidades extraordinarias. La cadena nos da una oportunidad para que podamos averiguar qué hubo tras el misterio de la desaparición de los 4400.

Las Supernenas: La que fuera una de las principales series de animación de Cartoon Network, prepara el salto a una serie de acción real. De todas maneras, a los más nostálgicos les aconsejaría a los más nostálgicos que rebajaran sus expectativas, porque parece que la cadena parece que no ha quedado muy contenta con el resultado del episodio piloto. Ha ordenado que lo vuelvan a regrabar entero para que la historia esté a la altura.