Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en CanariasProgramas ULL - MorelosComedores escolaresCayuco en CanariasAfectados por la erupción del Tajogaite
instagramlinkedin

Nuevas caras

Telecinco refuerza sus mañanas con dos grandes fichajes en 'El programa de Ana Rosa' y 'Vamos a ver'

La cadena incorpora nuevos perfiles a sus dos magazines matinales tanto la tertulia política como el análisis de actualidad.

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo

Ana Rosa Quintana y Patricia Pardo / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Telecinco sigue moviendo ficha en sus mañanas con dos incorporaciones de peso. Cristóbal Soria se suma a 'Vamos a ver' como nuevo colaborador, mientras Álvaro Nieto cambia 'Espejo Público' por 'El programa de Ana Rosa' para reforzar la mesa política de Ana Rosa Quintana.

Según adelanta Vertele, Soria se incorpora al programa que presenta Patricia Pardo. El periodista amplía así su vínculo con Mediaset, donde ya forma parte de la nueva etapa de 'El Chiringuito', después de haber pasado también por espacios como 'La última noche', 'Desnudos por la vida' o 'Bailando con las estrellas'.

Su llegada se produce además en un momento en el que 'Vamos a ver' ha reforzado notablemente su plantel de tertulianos, con perfiles como Alejandro Requeijo, Israel García-Juez, Estefanía Molina, Carlos Cuesta o Rodolfo Irago, a los que recientemente se ha sumado también Marta Carmona.

Álvaro Nieto cambia Antena 3 por Telecinco

El segundo movimiento afecta directamente a la competencia. Según ha desvelado El Televisero, Álvaro Nieto, director de The Objective, se incorporará a 'El programa de Ana Rosa' a partir de la última semana de septiembre, dejando atrás su etapa como colaborador habitual de 'Espejo Público'. El periodista llevaba alrededor de cinco años participando de forma recurrente en la tertulia de Susanna Griso.

Noticias relacionadas

Nieto reforzará una mesa política que ya ha sumado esta temporada a Federico Jiménez Losantos, Tomás Gómez, Isaac Blasco y Soraya Rodríguez. El movimiento supone además otro trasvase directo entre las dos principales ofertas privadas de la mañana, con Telecinco buscando apuntalar tanto 'El programa de Ana Rosa' como 'Vamos a ver' en pleno arranque de curso.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos turistas son sorprendidos por la Policía Ecológica mientras realizaban grafitis en una zona restringida de Tenerife
  2. ¿Hasta cuándo durará el calor en Tenerife?
  3. ¿Se suspenden las clases este miércoles en Canarias? Esto es lo que ha decidido Educación
  4. Santa Cruz de Tenerife lleva a los tribunales al Gobierno de España por el monumento a Franco
  5. Muere un hombre de 74 años en la playa de Las Teresitas
  6. Juzgan por tráfico de drogas al gestor de una empresa logística asentada en Canarias
  7. Atrapado en Tenerife tras consumir droga en una gasolinera
  8. La ULL cancela este curso su programa de movilidad con la Universidad de Morelos tras el asesinato de Claudia Tacoronte

La Asociación de Memoria Histórica considera alarmante que Santa Cruz de Tenerife use recursos públicos para proteger el monumento a Franco

La Asociación de Memoria Histórica considera alarmante que Santa Cruz de Tenerife use recursos públicos para proteger el monumento a Franco

Xbox Game Pass rompe la baraja con hasta 14 juegos, entre ellos Gears of War: E-Day y muchos más

Xbox Game Pass rompe la baraja con hasta 14 juegos, entre ellos Gears of War: E-Day y muchos más

El Gobierno prepara nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

El Gobierno prepara nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero

El Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife contará con las actuaciones de Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter

El Plenilunio de Santa Cruz de Tenerife contará con las actuaciones de Locoplaya, Daniela Garsal y Lewis Potter

La UE quiere cambiar las reglas: la Comisión aprueba la nueva tarjeta digital de la Seguridad Social que ayudará a miles de trabajadores que tengan que desplazarse a otros países

La UE quiere cambiar las reglas: la Comisión aprueba la nueva tarjeta digital de la Seguridad Social que ayudará a miles de trabajadores que tengan que desplazarse a otros países

El Cabildo aprueba el proyecto de reforma de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al césped del Heliodoro Rodríguez López

El Cabildo aprueba el proyecto de reforma de los vestuarios, la sala de prensa y el acceso al césped del Heliodoro Rodríguez López

Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

Noche tórrida en Canarias y nuevos avisos amarillos por calor con máximas de 34 grados

Noche tórrida en Canarias y nuevos avisos amarillos por calor con máximas de 34 grados
Tracking Pixel Contents