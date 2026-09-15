Radio Televisión Canaria colabora con la Feria Renacer Tenerife, que estará dedicada a la oncología integrativa

Radio Televisión Canaria (RTVC) ofrecerá una cobertura especial a la I Feria Renacer Tenerife de Oncología Integrativa: Salud, Prevención y Acompañamiento para el Cáncer, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre de 2026 en la Sala Multiusos del Recinto Ferial de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. En virtud del acuerdo suscrito entre las dos partes, tanto Televisión Canaria como La Radio Canaria difundirán los actos previstos en el marco del evento.

En un acto celebrado este martes 15 de septiembre en la sede de RTVC, en Santa Cruz de Tenerife, el administrador general de RTVC, César Toledo, junto al director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, y la directora de Renacer Tenerife, Yaiza Díaz, que además es directora y presentadora del programa 'Tiempo de Alisios', de La Radio Canaria, presentaron los detalles del convenio tras la firma del mismo.

"Este convenio es una muestra del compromiso de RTVC como ente público, y lo hacemos encantados al tener al frente a una compañera que es una mujer valiente y comprometida", explicó César Toledo. El administrador general de RTVC precisó que "Yaiza Díaz ha hecho de su experiencia personal como paciente de cáncer todo un proyecto social, del que se van a beneficiar todos los canarios y canarias, en el que por supuesto queremos colaborar para que llegue a toda la opinión pública".

Renacer Tenerife es la primera feria a nivel global donde se unirán multitud de oncólogos para hablar sobre los distintos tipos de cáncer con charlas dirigidas al paciente. Es un encuentro de salud integral, que ofrece herramientas guiadas por terapeutas para el bienestar físico, emocional, buscando el equilibrio cuerpo y mente para sobrellevar mejor el proceso del cáncer. Todas estas actividades van dirigidas al paciente, familiares y comunidad en general, porque se quiere poner especial atención en la prevención de la enfermedad.

Firma del convenio. / E. D.

Su impulsora, Yaiza Díaz, contó que la feria nace de la necesidad "como paciente, tras dos años de un diagnóstico de cáncer de mama, y como periodista, que siempre ha sentido esa necesidad de informar y ayudar, de crear un espacio para todos los tipos de cáncer en el que poder reunir charlas y talleres para aportar todo tipo de herramientas con las que poder afrontar la enfermedad".

Más de 20 charlas y talleres

Según explicó Díaz, el evento integra un programa de más de 20 charlas, talleres y experiencias transformadoras basadas en terapias complementarias con evidencia de apoyo, siempre como acompañamiento y refuerzo a la medicina tradicional y el rigor científico, nunca como sustitución. Además, supone una oportunidad estratégica de promoción para las más de 40 empresas y profesionales participantes, que podrán visibilizar su actividad y consolidar su presencia en el ámbito del bienestar, la salud y la innovación social.

"Para mí", comentó Díaz, "es una gratificación poder contar con RTVC, que es mi casa, porque tengo la necesidad de comunicar y es una suerte poder contar con el altavoz de mis compañeros".

En ese sentido, el director de La Radio Canaria, Mayer Trujillo, manifestó que "como medio público creo que podemos hacer mucho bien en tres aspectos fundamentales; el del tratamiento de la enfermedad, no solo el oficial sino también el complementario, como la inteligencia emocional que ayuda a afrontar el proceso; el de la prevención, porque todos necesitamos pautas para cuidarnos y vivir mejor; y el del acompañamiento, porque tanto los pacientes como los familiares necesitan ayuda para gestionar esa situación que no es sencilla".

La Feria se ha estructurado en cuatro grandes bloques. El de Ciencia y Medicina integra charlas y ponencias a cargo de oncólogos de referencia, quienes compartirán los últimos avances y la visión de la medicina integrativa; el de Nutrición Oncológica dispondrá de espacios dedicados exclusivamente a la nutrición dirigida y consciente durante y después de los tratamientos; el de Cuerpo y Mente contempla talleres prácticos y zonas específicas para el ejercicio físico adaptado, la meditación y la gestión emocional; y el de Exposición y Servicios estará dedicado a stands de empresas especializadas con productos y servicios rigurosamente seleccionados y dirigidos al cuidado del paciente oncológico.

El proyecto Renacer Tenerife es una iniciativa de la comunicadora Yaiza Díaz, actual directora y presentadora del programa 'Tiempo de Alisios' de La Radio Canaria. En 2024 su vida dio un vuelco al ser diagnosticada con un cáncer de mama bilateral triple negativo y dar positivo en la mutación del gen BRCA1.

Yaiza Díaz se sometió al tratamiento pertinente y, afortunadamente, se recuperó. Durante ese proceso, según explica, su faceta como periodista se activó con más fuerza que nunca y creó una plataforma de comunicación en redes sociales llamada Fórmula Triple Rosa, donde entrevista a expertos y cuenta su experiencia.

Mientras pasaba el cáncer, sintió la responsabilidad de investigar, contrastar y, sobre todo, de hacer llegar la información de valor a cualquier persona que estuviera pasando por lo mismo con el objetivo de restarle miedos, angustia e incertidumbre a una etapa ya de por sí abrumadora. Ese fue el germen de Renacer Canarias, la primera feria a nivel global de oncología integrativa y terapias complementarias para el autocuidado.

RTVC, consciente de la importancia de hacer llegar esos mensajes para abordar el tratamiento del cáncer y también su prevención, asume la colaboración con la iniciativa de Renacer Tenerife de forma decidida, con el compromiso de colaborar en su difusión en la sociedad canaria.