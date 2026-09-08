Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasLa Concepción de La LagunaMuelle flotante en TenerifeVenta ilegal de camisetas del CD TenerifeLimpieza en Santa CruzMenores migrantes en CanariasVuelta al cole en CanariasComienza la Champions
instagramlinkedin

Primera salida

'MasterChef Celebrity Legends' dicta su primera expulsión y encumbra a tres inesperados favoritos

Juanjo Ballesta abandona las cocinas después de fallar con una ensalada líquida, mientras María Escoté, Mala Rodríguez y Pocholo toman la delantera

Nominados de 'MasterChef Celebrity Legends'

Nominados de 'MasterChef Celebrity Legends' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Juanjo Ballesta se ha convertido en el primer expulsado de 'MasterChef Celebrity Legends', la edición con la que RTVE ofrece una segunda oportunidad a quince antiguos aspirantes. El actor no logró superar una prueba de eliminación en la que María Escoté y Marina Rivers mostraron una mayor seguridad, aunque esta última terminó perdiéndose al añadir demasiados elementos a su elaboración.

Antes de conocer el desenlace, los concursantes se reencontraron con Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Marta Sanahuja ante unas cajas misteriosas repletas de corazones animales y vegetales. María Escoté destacó con su plato de pasta y se impuso a Mala Rodríguez, autora de un postre definido como una "fantasía". La diseñadora confirmó así desde el primer reto que vuelve dispuesta a mejorar el tercer puesto alcanzado en su anterior participación.

La competición se trasladó después a Málaga, donde Antonio Banderas recibió a los aspirantes en los jardines de la antigua Real Fábrica de Tabacos. El equipo azul, dirigido por Santiago Segura, venció al grupo capitaneado por Florentino Fernández tras cocinar para cien comensales. Pocholo fue reconocido como el mejor de la prueba y celebró el resultado con su habitual espontaneidad: "Ha sido un honor, pero es que soy así".

Una ensalada decide la primera expulsión

La derrota llevó a Flo, Escoté, Paz Vega, Juanjo, Edu Soto, Marina Rivers, Manuel Díaz 'El Cordobés' y Juan Betancourt hasta la eliminación. Tras una sesión de lanzamiento de hachas que repartió ventajas y penalizaciones, tuvieron que reinterpretar la ensalada líquida de Begoña Rodrigo utilizando al menos tres variedades de lechugas y hortalizas. Ballesta afrontó además el cocinado con diez minutos menos y presentó un plato "demasiado aguado y sin gusto".

Noticias relacionadas

El jurado terminó pronunciando el nombre del actor, que aceptó su eliminación con deportividad: "Lo sabía, me voy el primero. Es que no siempre se puede ganar, pero estoy agradecido". Tras esta primera entrega, María Escoté, Mala Rodríguez y Pocholo parten como los concursantes mejor situados, aunque la competición acaba de comenzar y todavía quedan catorce antiguos aspirantes en busca de revancha.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  2. El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
  3. CD Tenerife: el paladar del señorito
  4. La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: 'Para mí es un milagro
  5. Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras
  6. Nuevo afortunado de la Bonoloto en Tenerife: más de 60.000 euros tocan en Santa Cruz
  7. Multa de 200 euros aunque no superes los límites de velocidad: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
  8. Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla

Luz verde al Decreto Canarias: el Consejo de Ministros avala al fin una de las grandes demandas del Archipiélago

Luz verde al Decreto Canarias: el Consejo de Ministros avala al fin una de las grandes demandas del Archipiélago

La Laguna y la ULL crean el primer Observatorio Local de la Vivienda de Canarias

La Laguna y la ULL crean el primer Observatorio Local de la Vivienda de Canarias

Alerta médica en el aeropuerto de Tenerife Sur: un vuelo procedente de Escocia solicita asistencia urgente a su llegada

Alerta médica en el aeropuerto de Tenerife Sur: un vuelo procedente de Escocia solicita asistencia urgente a su llegada

Trayectoria del vuelo procedente de Escocia a Tenerife Sur

La etapa 16 de la Vuelta a España 2026, en directo

La etapa 16 de la Vuelta a España 2026, en directo

Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

Avance tecnológico en Anaga: la cartografía digital de alta precisión revela que la Reserva de la Biosfera gana más de un kilómetro cuadrado

Es oficial: Hacienda puede reclamar el dinero que los padres dan a sus hijos para comprar una casa por este error que puede convertir un préstamo en donación

Es oficial: Hacienda puede reclamar el dinero que los padres dan a sus hijos para comprar una casa por este error que puede convertir un préstamo en donación

Los chefs coinciden: “Los espaguetis quedan mucho más cremosos si reservas un poco de agua de cocción y la añades a la salsa”

Tracking Pixel Contents