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Broncano recibe un vuelo a Canarias de regalo por ser lo único que no puede comprar con todo su dinero

El cómico Ernesto Sevilla le entrega un billete a las islas para que disfrute de una hora extra

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta'

David Broncano en el nuevo teatro de 'La revuelta' / RTVE

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El programa de 'La Revuelta' ha vuelto a las pantallas este lunes, 7 de septiembre, tras el parón veraniego y, como no podía ser de otra manera, ha regresado cargado de humor.

Los primeros invitados de la temporada han sido los actores Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes y, como es tradición, le han hecho un regalo al presentador.

Y, en esta ocasión, además, el presente tiene mucho que ver con Canarias.

Lo único que no puede comprar

Ernesto Sevilla fue el encargado de entregar el regalo al anfitrión y lo hizo con mucha sorna. Así, en alusión al sueldo millonario que recibiría Broncano por su contrato con Televisión Española, el cómico le quiso entregar lo único que no puede comprar con todo su dinero.

"Lo que no puedes comprar es tiempo y, por eso, te he comprado un billete de avión a Canarias", comentó.

La razón

Y ahí llegó la broma, "porque como es una hora menos...", dijo recogiendo el aplauso del público. "Te estoy regalando una hora extra". A lo que el presentador respondió: "Y por qué no me lo regalas para la República Dominicana, que son siete horas menos".

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Pero ahí no quedó la cosa, el regalo consta solo de un vuelo de ida y para una única persona.

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