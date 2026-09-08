Broncano recibe un vuelo a Canarias de regalo por ser lo único que no puede comprar con todo su dinero
El cómico Ernesto Sevilla le entrega un billete a las islas para que disfrute de una hora extra
El programa de 'La Revuelta' ha vuelto a las pantallas este lunes, 7 de septiembre, tras el parón veraniego y, como no podía ser de otra manera, ha regresado cargado de humor.
Los primeros invitados de la temporada han sido los actores Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes y, como es tradición, le han hecho un regalo al presentador.
Y, en esta ocasión, además, el presente tiene mucho que ver con Canarias.
Lo único que no puede comprar
Ernesto Sevilla fue el encargado de entregar el regalo al anfitrión y lo hizo con mucha sorna. Así, en alusión al sueldo millonario que recibiría Broncano por su contrato con Televisión Española, el cómico le quiso entregar lo único que no puede comprar con todo su dinero.
"Lo que no puedes comprar es tiempo y, por eso, te he comprado un billete de avión a Canarias", comentó.
La razón
Y ahí llegó la broma, "porque como es una hora menos...", dijo recogiendo el aplauso del público. "Te estoy regalando una hora extra". A lo que el presentador respondió: "Y por qué no me lo regalas para la República Dominicana, que son siete horas menos".
Pero ahí no quedó la cosa, el regalo consta solo de un vuelo de ida y para una única persona.
- El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
- El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
- Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla
- CD Tenerife: el paladar del señorito
- La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: 'Para mí es un milagro
- Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras
- Nuevo afortunado de la Bonoloto en Tenerife: más de 60.000 euros tocan en Santa Cruz
- Multa de 200 euros aunque no superes los límites de velocidad: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños