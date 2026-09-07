TVE
Pedro Sánchez acudirá a 'Mañaneros' para explicar la crisis de Ceuta: día, hora y el fichaje de Jesús Cintora desde 'Malas Lenguas'
El presidente del Gobierno acudirá este miércoles a los estudios de Prado del Rey para ser entrevistado en 'Mañaneros 360', coincidiendo con la desclasificación de los informes oficiales del Ejecutivo sobre la avalancha en la frontera
Redacción Yotele
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, concederá este próximo miércoles su primera entrevista en televisión desde que estallara la grave crisis migratoria de Ceuta. La cita televisiva tendrá lugar a las 11:00 horas en el magacín matinal de La 1, 'Mañaneros 360', emitido desde los estudios de Prado del Rey, y estará conducida por los periodistas Jesús Cintora y Esther Palomera, que salta de 'Malas Lenguas' al programa matinal para la entrevista.
La intervención del jefe del Ejecutivo en la cadena pública llegará precedida por su asistencia a la habitual sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se medirá cara a cara con líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Gabriel Rufián.
Coincidencia clave con la publicación de los informes sobre Ceuta
La visita de Sánchez a RTVE se producirá justo una semana después de su comparecencia monográfica en el Pleno de la Cámara Baja para rendir cuentas sobre la gestión de la entrada masiva de inmigrantes registrada en la ciudad autónoma los pasado 30 y 31 de julio. El plato fuerte de la entrevista radicará en su coincidencia temporal con la desclasificación y publicación oficial de todos los informes que maneja el Ejecutivo sobre aquellos días, documentos que verán la luz precisamente este miércoles. El paso se da días después de trascender el atestado aportado por la Policía Nacional a la Audiencia Nacional, que apuntaba a una llegada planificada y dirigida por las fuerzas de seguridad marroquíes.
Horizonte político hasta 2030 y prioridades de la legislatura
Más allá del flanco migratorio, la entrevista en 'Mañaneros 360' servirá para abordar el tablero político nacional tras la reunión mantenida este lunes por el presidente con los grupos parlamentarios socialistas. En dicho encuentro, Sánchez instó a los suyos a adoptar una "mirada larga", fijando como meta estratégica la proyección del país hacia el horizonte de 2030 y ratificando que el mandato actual se extenderá hasta 2027.
Entre los temas prioritarios que el mandatario desgranará en el plató de La 1 destacan la búsqueda de complejos acuerdos parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado —todavía prorrogados desde 2023—, el blindaje constitucional del derecho al aborto, la ley de protección de menores y el debate en torno al nuevo modelo de financiación autonómica.
Fuente: El Periódico
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