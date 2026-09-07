Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCrisis CeutaBajada El SocorroEntrevista a Fernando ClavijoAbandono animal en TenerifeVecinos de la calle La RosaCD Tenerife
instagramlinkedin

Esta noche a las 23:00 horas

El misterio de las capas rojas, una tentación del pasado y el primer salto de normas: así arranca 'La isla de las tentaciones 11'

Telecinco emite esta noche a las 23:00h la primera gala de la nueva temporada del reality de Sandra Barneda

'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' / Mediaset

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

Telecinco emite esta noche, a partir de las 23:00 horas, el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 11', una edición que promete revolucionar las reglas del formato con una mecánica inédita y giros de guion que dinamitarán la convivencia desde el primer segundo.

La gala inaugural arranca con el llamativo desembarco de lo prohibido: solteros y solteras ocultos bajo misteriosas capas rojas escoltarán a los protagonistas hasta sus respectivas villas en una separación drástica y sin opción de despedida entre las parejas. La situación superará tan pronto a los concursantes que una de las chicas no logrará reprimir su impulso y se saltará las normas al presenciar la llegada de las tentaciones encapuchadas.

Una vez instalados, Sandra Barneda irrumpirá en Villa Montaña para propiciar el momento más esperado por los chicos: descubrir las identidades reales de las solteras que amenazan su estabilidad. Paralelamente, la presentadora mostrará a las chicas las primeras imágenes de sus parejas conviviendo con las solteras, desatando reacciones viscerales y lágrimas anticipadas.

Por si fuera poco, la tranquilidad de las protagonistas se desplomará por completo con la llegada de una tentación del pasado, un soltero al que todas conocen muy bien y que aterrizará dispuesto a remover los cimientos de la convivencia.

Noticias relacionadas

Con cinco parejas oficiales sobre el tablero —Nacho y Náyades, Nando e Isa, Sergio y Paola, Rubén y Gema, y Kico y Paula—, los límites comienzan a difuminarse bajo ‘la fuerza de lo prohibido’.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  2. Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo
  3. En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife
  4. El mítico bodegón de esta ciudad de Tenerife donde tirar las cáscaras de manises al suelo es tradición: abierto desde 1980
  5. Juan Cruz (escritor y periodista): 'Muchas veces entrevistar me ha hecho mejor persona
  6. Comerciantes y vecinos de La Rosa evalúan el impacto de las obras: 'Era necesario, pero ha supuesto un esfuerzo de los negocios
  7. Un magistrado de Tenerife será el nuevo juez de enlace de España ante Estados Unidos y Canadá
  8. La Policía Nacional lo confirma: esta estafa busca vaciar las cuentas bancarias de los tinerfeños con una llamada

Agosto deja 44,4 grados, lluvia y un dato inédito en Canarias: todas las estaciones tuvieron noches tropicales

Agosto deja 44,4 grados, lluvia y un dato inédito en Canarias: todas las estaciones tuvieron noches tropicales

El Gobierno estrena su portal de alquiler asequible sin oferta en Canarias

El Gobierno estrena su portal de alquiler asequible sin oferta en Canarias

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, incompetente para resolver conflictos de 'time sharing'

La Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, incompetente para resolver conflictos de 'time sharing'

Los vecinos de Anaga preparan nuevas protestas ante el caos circulatorio y la falta de soluciones

Los vecinos de Anaga preparan nuevas protestas ante el caos circulatorio y la falta de soluciones

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

El Ingreso Mínimo Vital llegó en agosto a 2,7 millones de personas, el 40,5% menores, según la Seguridad Social

Más de 200 nuevos aparcamientos junto al colegio Clorinda Salazar, en Finca España, en La Laguna

Más de 200 nuevos aparcamientos junto al colegio Clorinda Salazar, en Finca España, en La Laguna

Sismicidad en Canarias: seis terremotos este lunes en las islas

Sismicidad en Canarias: seis terremotos este lunes en las islas

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador

Halloween: The Game recupera el espíritu de la película de John Carpenter en una intensa cacería multijugador
Tracking Pixel Contents