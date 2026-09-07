Ion Aramendi hereda el plató de 'De lunes a viernes' tras su cancelación en Telecinco y el regreso de Jorge Javier: así quedan distribuidos los estudios de Mediaset

La inesperada renovación de Ion Aramendi en las tardes de Telecinco obligará a la cadena a hacer modificaciones en la distribución de sus producciones en los diferentes platós que Mediaset tiene en sus estudios centrales, situados en el madrileño barrio de Fuencarral.

Durante la temporada estival que acaba de terminar, 'El verano se mueve' ocupó el espacio que habitualmente tiene 'El diario de Jorge' en el estudio 3, en que también se emite en directo 'Fiesta', con Emma García, los sábados y domingos.

Este plató es uno de los que más historia tiene dentro de la cadena, ya que fue donde se hicieron programas míticos como 'Vip Noche' y 'La batalla de las estrellas', así como la serie ‘Médico de familia' y los primeros tiempos de 'Pasapalabra', con Christian Gálvez.

Y ahora, el magacín vespertino producido por Unicorn Content, que cambiará de nombre en las próximas semanas, se mudará por la vuelta de Jorge Javier Vázquez con la tercera temporada de 'El diario de Jorge y pasará a emitirse desde el estudio 7, heredando el espacio ocupado este verano por 'De lunes a viernes', que ha sido cancelado contra todo pronóstico.

Este plató, el último construido en la sede de Telecinco y Cuatro, se inauguró con las primeras temporadas de 'Hay una cosa que te quiero decir', que convivió con 'Las bodas de Sálvame', y a los que sucedieron el arranque de 'Así es la vida'.

El magacín de sobremesa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz cedió su lugar tras superar el verano (para ocupar el sitio donde se hace 'Fiesta') al regreso de 'Noticias Cuatro', que a su vez lo abandonaron para instalarse en el plató de Informativos Telecinco y cedérselo a 'De lunes a viernes', que ahora hace lo propio con 'El verano se mueve’. 'El programa de Cuatro 'Código 10', con Nacho Abad y David Aleman también se seguirá haciendo en este estudio.

El resto de platós de Mediaset se mantendrían como hasta ahora, en principio. 'Horizonte' y 'El tiempo justo' seguirán en el estudio 1 (que en el pasado fue de 'Sálvame', 'De domingo a domingo' y ‘Telecupón', entre otros), 'El programa de Ana Rosa' en el 2 (en su momento del 'Día a día' de María Teresa Campos y del primer ‘Caiga quien caiga') y 'Todo es mentira y 'El chiringuito' en el 4 (antaño ocupado por 'TNT', 'Club Disney', 'Su media Naranja' o 'El programa de Ana').

El estudio 5 mantendrá bajo sus focos al exitoso 'En boca de todos' de Nacho Abad y las diferentes ediciones de 'El desmarque' de Cuatro. Es el lugar desde el que se produjo, entre 1995 y 1997, el legendario ‘Está noche cruzamos el Mississippi', con Pepe Navarro, así como 'La quinta marcha', con Penélope Cruz y Jesús Vázquez, en los inicios de Telecinco.

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Por último, el estudio 6 seguirá siendo multifuncional y albergará los principales realities de la cadena, en breve 'Supervivientes' y después 'Gran hermano VIP', así como 'De viernes' y los debates de 'La isla de las tentaciones', con Sandra Barneda.