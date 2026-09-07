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Iñaki López presume de plató en el arranque de 'Más vale tarde' desfilando por su loft con pullas a sus colaboradores y a Ayuso: "Menudo ático"

El presentador ha inaugurado el modernizado estudio del magacín de laSexta bajando las escaleras, reprochando a sus colaboradores que no hayan traído "ni una tortilla" y lanzando un potente monólogo sin apoyarse en pantallas

Iñaki López en el nuevo plató de 'Más vale tarde'

Iñaki López en el nuevo plató de 'Más vale tarde' / LA SEXTA

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Kevin Rodríguez

Tenerife

El plató de 'Más Vale Tarde' ya luce su nueva imagen de loft vanguardista. El estreno del renovado espacio de laSexta vino cargado de ritmo, sorpresas escenográficas y, sobre todo, de la habitual acidez política de Iñaki López, quien inauguró el programa desfilando por las escaleras del nuevo estudio con un dardo directo a la actualidad inmobiliaria madrileña.

"¡Muy buenas tardes! A ustedes les quería yo ver. Bienvenidos a 'Más Vale Tarde', un nuevo espacio, un nuevo plató. Ya ven ustedes qué ático han dispuesto para que les contemos qué es lo que ocurre en este país cada tarde. Ha sido fácil escoger ático ante la sobreabundancia de áticos que hay últimamente en la Comunidad de Madrid".

Del reproche a los colaboradores a la exclusiva de sucesos

Tras descender el nuevo set, el presentador se situó junto a la mesa principal de pie para saludar a su equipo de tertulianos con un reproche en clave de humor: "Como ven, con nuestra habitual mesa de colaboradores, que estamos hoy de estreno en mi pisito y no habéis traído ni una tortilla. Así son ellos, que bailan las jotas con los puños cerrados".

A continuación, el recorrido continuó por las distintas estancias del plató. López caminó hasta la zona de pantallas altas para presentar al equipo de investigación, anunciando la primicia que traían los periodistas de sucesos: "Vamos a estar con Bea, con José Luis Torán, en unos minutos. Qué placer veros aquí. Torán tiene, por cierto, una exclusiva con respecto a Rosa Peral".

Un monólogo sin pantallas y de alto voltaje sobre Alemania

El momento más llamativo de la tarde llegó cuando el presentador se desplazó frente al decorado principal para realizar un monólogo político a cámara limpia, prescindiendo por completo de pantallas de apoyo mientras los titulares y notas informativas se superponían dinámicamente en realización.

El eje de su discurso se centró en la situación geopolítica europea y, muy especialmente, en el auge de la extrema derecha en el estado federado alemán de Sajonia.

"La ultraderecha se ha quedado a las puertas de la mayoría absoluta en una región alemana; no ganaban unas elecciones allí desde que lo hizo Adolf Hitler en 1933... Si los ultras de AfD gobiernan Sajonia, van a ser los chotas de Putin en el corazón de Europa", apuntó.

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Con este estreno a dos bandas - con su nuevo plató estilo loft y manteniendo su característico pulso político y de sucesos - laSexta arranca el curso televisivo apostando por la dinamización absoluta de su formato vespertino, en busca de impulsar sus audiencias frente a 'Malas Lenguas' y 'Todo es mentira'.

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Fuente: El Periódico

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