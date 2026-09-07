'Zapeando'
Dani Mateo reaparece en pijama, con un peluche y quejas por el nuevo horario de 'Zapeando': "No he desayunado"
El presentador llegó tarde al plató ante las quejas de sus compañeros después de sus largas vacaciones
Kevin Rodríguez
El plató de 'Zapeando' ha arrancado su nueva temporada por todo lo alto, jugando con el nuevo horario de emisión. El magacín de laSexta ha adelantado su arranque a las 15:30 horas —15 minutos antes de su franja habitual de las 15:45h—, un cambio que ha pillado por completo desprevenido (en clave de humor) a su propio maestro de ceremonias, que se reincorporó hoy con el nuevo horario al que sus compañeros ya se han acostumbrado.
Cuando las cámaras se han encendido a la nueva hora fijada - antes del estreno de la nueva etapa de 'Más vale tarde' -, la silla del plató destinada a Dani Mateo se encontraba completamente vacía. Lejos de disimular la ausencia, los colaboradores han tirado de ironía desde el primer segundo con bromas como "no presenta desde febrero y hoy no ha venido" o "se ha olvidado".
Instantes después, el presentador ha hecho acto de presencia en el estudio desatando las risas y los aplausos del público: lo ha hecho vestido en pijama y abrazado a un peluche. Con su habitual tono socarrón, Mateo ha reprochado el adelanto del formato a su equipo.
"No aplaudáis que no hay motivo. ¿Pero qué horas son estas? Que nadie me había avisado de que ahora tengo que madrugar. No he tenido tiempo ni de desayunar", ha dicho desatando la risa del público.
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Fuente: El Periódico
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