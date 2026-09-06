Emotiva despedida de Roberto Arce tras 12 años en Noticias Cuatro junto a Marta Reyero: "Estuvimos incluso cuando la marca desapareció"

La historia de la televisión en España ha vivido este domingo uno de sus momentos más emotivos con la marcha de Roberto Arce de la primera línea de 'Noticias Cuatro' para ponee rumbo a Telecinco. Durante los instantes finales del informativo de fin de semana, el conocido periodista ha protagonizado un conmovedor cara a cara con su compañera inseparable, Marta Reyero, para anunciar el punto y final a una trayectoria conjunta que se prolonga durante 12 temporadas. "Esta no es una despedida cualquiera, ni mucho menos", advertía Arce antes de repasar junto a la audiencia más de una década de vivencias televisivas compartidas.

Durante la entrañable charla ante las cámaras, ambos profesionales recordaron los momentos más duros y señalados que les ha tocado narrar desde el plató. Reyero echó la vista atrás para rememorar la época en la que el informativo diario desapareció temporalmente, destacando que "nosotros seguíamos contando lo que pasaba los domingos y los sábados". Ambos subrayaron cómo su vínculo con los espectadores se estrechó de forma definitiva durante los complejos años de la pandemia de COVID-19 y episodios meteorológicos extremos como el temporal Filomena, recordando anécdotas tan icónicas como la odisea de la presentadora llegando al plató con un metro de nieve acumulada y sin pasar por vestuario.

Pese al fuerte impacto emocional del adiós, los presentadores quisieron tranquilizar a la audiencia matizando que su separación se limita estrictamente al plano visual de la pantalla. "No del todo, hay que decirlo, no del todo, porque vamos a estar muy cerca en la redacción de fin de semana, muy pocos metros, y pendientes el uno del otro", aclaró Reyero. En la misma línea, Arce confirmó que continuarán trabajando codo con codo dentro del grupo Mediaset junto a sus respectivos equipos, rebajando el tono de despedida definitiva y enfocándolo como una simple reestructuración profesional.

Los últimos minutos del informativo se convirtieron en un cruce de elogios mutuos y agradecimientos sinceros hacia los espectadores que han respaldado el formato durante todos estos años. Mientras Roberto Arce definía a su compañera como "el gran referente informativo de Noticias Cuatro, sin ninguna duda" y la coronaba como "gran capitán", Marta Reyero cerraba la emisión despidiendo a su socio televisivo con un caluroso reconocimiento y un "feliz semana a todos" que pone fin a una de las parejas informativas más consolidadas de la televisión nacional.

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Su hijo Diego Arce como relevo

Y es que mientras Roberto Arce afronta este cambio para sustituir a María Casado, su hijo Diego Arce le sustituirá según adelantó la cuenta de Instagram Poco Pasa TV y verificó YOTELE. Se trata de un profesional de larga trayectoria en televisión, que ha trabajado tanto en programas de actualidad de TVE ('Las cosas claras'), Telemadrid ('120 minutos') y Cuatro ('En boca de todos'), como en noticiarios (Antena 3 Noticias, Informativos Telecinco), entre otros.