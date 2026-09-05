Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeBarrio en la Rambla PulidoIncendio Barrio del PerúRincón de Tenerife que enamora a PedriPartido de Liga Real Sociedad B-CD TenerifeMercadillo del Agricultor de Tejina
instagramlinkedin

Terelu Campos se disculpa con Anabel Pantoja por la cobertura de 'Sálvame' en la muerte de su padre: "Siento vergüenza"

La colaboradora llegó a admitir que ese momento fue uno de los peores en su vida profesional, ya que tuvo que ser el rostro visible aquella tarde

'De viernes'

'De viernes' / TELECINCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kevin Rodríguez

Tenerife

El plató de '¡De viernes!' fue anoche escenario de un emotivo y tenso reencuentro entre Terelu Campos y Anabel Pantoja. La presentadora aprovechó la entrevista para pedir disculpas de forma pública por el trato informativo que el programa 'Sálvame' emitió durante el fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de la invitada.

Mirando fijamente a los ojos a Anabel, Terelu asumió la responsabilidad de haber puesto rostro a aquella jornada y confesó abiertamente su arrepentimiento: "Es de las cosas de las que menos satisfecha me siento, tengo hasta un sentimiento de vergüenza". Aunque matizó que ella no decidía los contenidos, reconoció que el formato cruzó líneas rojas con una falta de empatía inaceptable en un momento tan trágico.

Por su parte, Anabel Pantoja escuchó las explicaciones y agradeció el paso al frente, pero dejó claro que la herida sigue abierta. "En ese momento tan delicado podíais haber parado", lamentó la influencer, sentenciando que, aunque no es una persona rencorosa, le resulta imposible olvidar los límites inhumanos que se traspasaron aquel día.

Noticias relacionadas

El encuentro televisivo dejó patente que, a pesar de los años transcurridos y de las disculpas sinceras de la presentadora, las consecuencias de aquella cobertura siguen marcando la relación entre ambas. Mientras Terelu busca dejar atrás uno de los episodios más amargos de su trayectoria televisiva, Anabel continúa procesando el dolor de un día en el que, según sus propias palabras, el periodismo sensacionalista superó cualquier límite ético comprensible.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por temperaturas máximas y polvo en suspensión
  2. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  3. El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular
  4. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  5. La Laguna Tenerife doblega con suficiencia al Granca (96-84), en el único derbi del curso, pese a la extramotivación de Fran Guerra
  6. El CD Tenerife, a por la tercera victoria: horario, rival, televisión y todas las claves del partido
  7. Titsa estrena una guagua directa entre Icod de los Vinos y Costa Adeje
  8. El nuevo centro sociosanitario de Acorán inicia su construcción con 170 plazas residenciales

Feijóo acusa a Sánchez de "alentar" la llegada de migrantes y de preferir al rey marroquí que a Felipe VI

Emergencia vigila el episodio de calor que afecta a Canarias, que presenta "cierta incertidumbre"

Emergencia vigila el episodio de calor que afecta a Canarias, que presenta "cierta incertidumbre"

Dos heridos al chocar una motocicleta contra un turismo en Tenerife

Dos heridos al chocar una motocicleta contra un turismo en Tenerife

Directo: Real Sociedad B - CD Tenerife

Directo: Real Sociedad B - CD Tenerife

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Sigue en directo la etapa 14 de la Vuelta a España 2026

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Belarra avisa a Sánchez que está "cavando su tumba" en Ceuta

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

Exclusiva | En casa de los asesinos de Francisca Cadenas: la fosa donde escondieron el cadáver

DIRECTO | Feijóo y Ayuso intervienen en el acto de inicio del curso político del PP de Madrid

Tracking Pixel Contents