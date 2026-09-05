Jesús Cintora se revuelve contra Feijóo y Ayuso por seguir señalando a TVE tras las agresiones a reporteros: "Que nos dejen en paz"

La escalada de agresiones a profesionales de TVE alcanzó su punto álgido el pasado miércoles 2 de septiembre durante las manifestaciones que se convocaron en apoyo a Ceuta y que acabaron - algunas de ellas - reventadas por grupos ultras para cargar contra el Gobierno. En este contexto, Jesús Cintora ha alzado la voz esta noche en 'Malas Lenguas Noche' contra el PP por seguir señalando a la cadena pública.

Para el presentador, las palabras de Feijóo y Ayuso hoy en Getafe hablando de TVE como "televisión del régimen" es una absoluta "irresponsabilidad" en medio de las agresiones que sufrieron los periodistas de la casa. Por su parte, hubo colaboradores en la mesa que responsabilizarse a los políticos conservadores de la situación que están viviendo los periodistas de la cadena pública.

"Yo no diré que Feijóo avala, lo que sí diré es que responsablemente contribuye a un clima en el que se señala a Televisión Española", ha comentado Cintora. "Y lo hace él". Sobre las palabras que ha tenido Ayuso sobre la cadena pública, el presentador también ha opinado: "Igual lo de la televisión del régimen lo dice por Telemadrid".

Y en este punto, recuerda la polémica en el programa de Antonio Naranjo por dar voz a un exmilitar que llamaba a desobedecer al Gobierno: "Donde por ejemplo ahí participa gente que incluso habla de levantamientos y ese tipo de cosas. Golpistas y demás", explicó. "Y de derramar sangre", añadió Sarah Santaolalla.

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"¿Era hoy el día para señalar a Televisión Española?", ha preguntado el presentador a sus colaboradores. "Si quieren que no condonen, allá ellos, pero que nos dejen en paz", ha finalizado pidiendo Cintora.