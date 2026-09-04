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'Supervivientes' vuelve con acento canario: Omar Sánchez será uno de los participantes del 'All Star'

El exmarido de Anabel Pantoja regresa a la isla para "ganarlo todo"

Cartel de presentación de Omar Sánchez.

Cartel de presentación de Omar Sánchez. / telecinco.es

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

'Supervivientes All Star' vuelve el próximo jueves, 10 de septiembre, a las pantallas. El programa de aventura llega a Telecinco repleto de caras conocidas que parece que no sufrieron lo suficiente en su primera edición y desean repetir. Y en esta ocasión, además, lo hace con acento canario.

Omar Sánchez, surfista y exmarido de Anabel Pantoja, será la representación isleña del programa y promete hacerlo mejor aún: "Ahora vengo sin ataduras y el mar va a ser mi aliado".

Y una promesa: "Vengo a ganarlo todo". Estas son las palabras del deportista en su vídeo de presentación.

Un parón en su profesión

Omar Sánchez cuenta con una escuela de deportes acuáticos en Gran Canaria y, debido a su participación en el reality, deberá cerrarla temporalmente.

Así lo ha anunciado el deportista en la cuenta de Instagram de su centro: "Hacemos una pequeña pausa en el camino, pero volveremos con las mismas ganas, ilusión y energía de siempre". Una reapertura que se producirá en el mes de noviembre, cuando ya haya finalizado el programa de televisión.

Lista completa

A falta de saber si 'Supervivientes' anuncia algún nuevo concursante, por ahora, la lista la conforman:

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  • Rosa Benito
  • Arkano
  • Alma Bollo
  • Asraf Beno
  • Chiqui
  • Ivana Icardi
  • Damián Quintero
  • María Jesús Ruiz
  • Yola Berrocal
  • Omar Sánchez
  • Yulen Pereira

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