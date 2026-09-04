Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeGas pimienta en TenerifeAlertas de la avalancha en CeutaCentro Sociosanitario Acorán-AñazaCuestionan las mejoras de la ULLEmergencia en un avión en TenerifeDirecto: crisis en CeutaFutbolista Raúl Asencio
instagramlinkedin

Condena en directo

laSexta defiende a RTVE de los ataques a sus reporteros: "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?"

La presentadora de 'laSexta Noticias' denuncia las amenazas, insultos y agresiones sufridas por profesionales de Atresmedia y la cadena pública.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE.

Helena Resano defiende a los reporteros de RTVE. / laSexta

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Helena Resano ha utilizado el escaparate de laSexta Noticias para denunciar el aumento de las agresiones contra los equipos desplazados a las manifestaciones en apoyo a Ceuta. "¿Desde cuándo es normal atacar a un periodista en democracia?", preguntó este jueves 3 de septiembre antes de mostrar varios incidentes sufridos por trabajadores de Atresmedia y RTVE.

"Llevamos demasiados días, demasiadas semanas, viendo que cualquier compañero que está en la calle con un micrófono puede recibir insultos, empujones, amenazas… solo por llevar un micrófono de un canal que no gusta", lamentó la presentadora. Resano calificó estos comportamientos como "inaceptables y muy peligrosos" y reivindicó la libertad de prensa como uno de los pilares esenciales de la convivencia democrática.

El informativo recopiló imágenes de varios profesionales increpados mientras intentaban realizar su trabajo. Jesús Poveda, reportero de 'Malas lenguas', recibió la amenaza de un posible cabezazo, mientras que Mikel Etxarri, de 'Mañaneros 360', tuvo que soportar empujones durante otra conexión.

Insultos y escupitajos

La pieza también mostró las agresiones verbales sufridas por distintas reporteras. Irene Rupérez, de laSexta, fue insultada al grito de "guarra", mientras que otra integrante de 'Malas lenguas' escuchó cómo le espetaban: "Todas sois unas rameras". Marina Valdés, Sergio Illescas y Juanjo Cuéllar fueron otros de los profesionales afectados por los incidentes.

Noticias relacionadas

"Y aquí decimos que ya está bien", sentenció Resano. El informativo reclamó "respeto y educación", además de mayor protección para los equipos desplegados en la calle: "Que no nos peguen, que nos sintamos verdaderamente protegidos por los encargados de hacerlo. Que nos dejen trabajar en algo que más que un oficio es vocación".

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Susto de madrugada en Añaza: un incendio destruye el almacén de una administración pública en Santa Cruz
  2. Emergencia médica a bordo en Tenerife Sur: coordinan el aterrizaje prioritario de un vuelo procedente de Leeds
  3. Las batallas de aura 'farmean' en Tenerife: la nueva tendencia juvenil que llena las plazas
  4. El brunch de Tenerife perfecto para disfrutar en familia: abundante y situado junto a un parque para los niños
  5. Fiscalización patrimonial en Tenerife: la Audiencia de Cuentas detecta fallos en los inventarios de Santa Cruz, La Laguna y Arona
  6. Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
  7. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  8. La Aemet vuelve a activar avisos por calor en Tenerife: el sábado los termómetros llegarán a 35 grados

Canarias autoriza ocho nuevas titulaciones universitarias y extingue un máster por falta de demanda

Canarias autoriza ocho nuevas titulaciones universitarias y extingue un máster por falta de demanda

Alerta en el sur de Tenerife: el Cabildo activa el Grado 1 de riesgo de incendio forestal

Alerta en el sur de Tenerife: el Cabildo activa el Grado 1 de riesgo de incendio forestal

Reabre Playa Jardín: el agua ya es apta para el baño

Reabre Playa Jardín: el agua ya es apta para el baño

Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por polvo en suspensión

Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por polvo en suspensión

Canarias tacha de "improvisación" la gestión del Estado en la crisis de Ceuta

Canarias tacha de "improvisación" la gestión del Estado en la crisis de Ceuta

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

'Premios Juventud' culmina su primera edición europea en Starlite Marbella con más de 1,5 millones de alcance en TVE

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro suelto durante un paseo puede acarrear una multas de hasta 10.000 euros

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: dejar a tu perro suelto durante un paseo puede acarrear una multas de hasta 10.000 euros

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones

La alerta de Proyecto Hombre sobre los adolescentes de Alicante: beben cinco bebidas energéticas al día que alteran su conducta y favorecen las adicciones
Tracking Pixel Contents