Javier Ruiz define a la perfección el modelo que tomará La Séptima tras su nacimiento: "Vamos a ser la anti-Fox News española"

Javier Ruiz ha concretado la línea editorial que seguirá La Séptima, el nuevo canal nacional de TDT impulsado por José Miguel Contreras que comenzará sus emisiones el próximo 5 de noviembre. En una entrevista concedida a la Agencia EFE, el periodista ha definido el proyecto como una televisión progresista, centrada en el directo y dispuesta a cubrir las noticias cuando se produzcan.

"Vamos a hacer las cosas cuando pasan. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer las cosas sin morbo, sin casquería, sin basura. Vamos a ser la anti-Fox News español", ha explicado Ruiz. La programación apostará por un seguimiento continuo de la actualidad, evitando los espacios grabados y los formatos cerrados que no puedan reaccionar ante una noticia de última hora.

El nuevo director editorial establece un paralelismo entre el nacimiento de La Séptima y el de Fox News en Estados Unidos, aunque desde posiciones ideológicas opuestas. "Fox nació en un modelo en el que la mayoría de televisiones en Estados Unidos eran progresistas liberales. Allí nace una televisión conservadora, sola, con tasas de crecimiento del 50%, 79% y 86% en sus tres primeros años", ha recordado.

Una voz frente al resto de cadenas

Ruiz considera que La Séptima desembarca en un ecosistema audiovisual español situado mayoritariamente en posiciones conservadoras: "Nosotros nacemos exactamente igual. Vamos a ser la anti-Fox News, pero nacemos en un medio ambiente de canales de televisión virados a la derecha, todos ellos". En su opinión, incluso TVE podría modificar nuevamente su orientación si se produce un cambio político: "La televisión española ahora, que si gobierna el Partido Popular, también virará a la derecha".

El periodista aclara, no obstante, que la vocación progresista del canal no se traducirá en un apoyo partidista. "Vamos a defender valores, pero no vamos a hacer ni campañas a un partido ni poner la zancadilla a otro", sostiene. Su objetivo será combatir la desinformación: "No somos enemigos políticos, somos enemigos de la propaganda y de la mentira. Si los partidos nos declaran enemigos, será cuestión suya".

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La Séptima prepara una programación apoyada en una red de 180 periodistas, con espacios de actualidad desde la mañana hasta aproximadamente la 01:30 horas. Javier Ruiz también aparecerá ante las cámaras, además de ejercer como director editorial, en una parrilla que contará con nombres como Sarah Santaolalla y Rocío Delgado. El proyecto se presentará oficialmente en el FesTVal de Vitoria antes de iniciar sus emisiones regulares en noviembre.