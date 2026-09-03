'La Revuelta'
Broncano expresa temor sobre su futuro en TVE: "Según lo que suceda en las elecciones en marzo..."
El comunicador dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses
El presentador de 'La Revuelta' de La 1 de TVE, David Broncano, expresó este miércoles su preocupación acerca de su futuro en la cadena pública, dependiendo de lo que ocurra con el futuro político del país.
En la presentación de la temporada 2026-2027 que tuvo lugar en Prado del Rey, el comunicador dio su visión acerca de lo que puede ocurrir con su programa, y dejó escapar su temor sobre la celebración de unas elecciones en los próximos seis meses.
"Temo que esta sea mi última presentación de septiembre en TVE. No nos engañemos, todos sabemos lo que podría pasar. Según lo que suceda en las elecciones en marzo, me podría reemplazar perfectamente Morante de la Puebla en septiembre", reflexionó.
Llama la atención además el hecho de que el presentador sitúe en el tiempo los comicios con esa precisión, toda vez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, únicamente se ha limitado a mostrar su intención de llegar hasta el final de la legislatura, sin precisar en qué momento de 2027 podría tener lugar la cita con las urnas.
"Yo estoy nervioso real. Vamos a ver. Ojalá que no suceda, pero es algo que yo tengo en mente", concluyó.
Fuente: El Periódico
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
- El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
- La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
- Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
- Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
- Doble rol para Pau Fernández
- Degradación, insalubridad e inseguridad: la plaza Cruz del Señor vuelve a ser foco de protestas vecinales