Siguen los cambios
Telecinco traslada las nuevas entregas de 'El precio justo' al fin de semana y aclara sus nuevas mañanas y el futuro de Joaquín Prat
El concurso se emitirá los sábados y domingos a las 13:30 horas, mientras 'El tiempo justo' regresará tras la baja por paternidad de su presentador.
Carlos Merenciano
Telecinco reorganizará su programación diurna a partir de la próxima semana. Entre los principales cambios figura la salida de 'El precio justo' de la parrilla de lunes a viernes, aunque el concurso continuará ofreciendo nuevas entregas durante el fin de semana.
El formato ocupará la sobremesa de los sábados y domingos a partir de las 13:30 horas. Con este movimiento, la cadena mantiene el concurso dentro de su oferta mientras libera espacio en unas mañanas que volverán a estar centradas en la actualidad y el análisis.
'La mirada crítica', con Ana Terradillos, abrirá la jornada entre las 08:00 y las 09:00 horas. Después llegará 'El programa de Ana Rosa', hasta las 12:00, mientras Patricia Pardo se quedará al frente de 'Vamos a ver' durante las tres horas anteriores a 'Informativos Telecinco 15 horas'.
El futuro de Joaquín Prat
La ausencia de Joaquín Prat será temporal. Cuando finalice su baja por paternidad, el presentador retomará 'El tiempo justo', que se incorporará a la programación matinal de lunes a viernes. Telecinco todavía no ha concretado su horario ni qué espacios tendrán que ajustar su duración para facilitar su regreso.
La remodelación también afectará a las tardes con la cancelación de 'De lunes a viernes'. 'El verano se mueve' se ampliará hasta las 17:55 horas, seguido por 'El diario de Jorge', 'Rueda la letra' y '¡Allá tú!'. La cadena colocará el nuevo concurso de Carlos Sobera a las 19:00 horas, evitando así enfrentarlo directamente con 'Pasapalabra'.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- El Cabildo prepara el derribo de los antiguos cuarteles militares de El Cristo para levantar un complejo de mayores
- Hallan el cadáver de un hombre en un barranco junto a la Vía de Ronda en La Laguna
- Muere un motorista en un accidente de tráfico en la TF-5 (Tenerife)
- La Policía Local detecta en Anaga estanques vacíos que suponen un riesgo para las pardelas
- Una colisión en la autopista del norte de Tenerife genera fuertes retenciones en la vía
- Un pregón en un pueblo sevillano reaviva la polémica del 'profe' de Tik Tok en un colegio de Tenerife
- La Laguna avisa sobre los bonos comercio: sanciones a los establecimientos en los que se detecten irregularidades
- Localizada y rescatada una joven de 25 años desaparecida en el Macizo de Anaga