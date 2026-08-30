Sarah Santaolalla confirma su fichaje por La Séptima con dardo incluido a 'El Hormiguero':"Dos mentiras y una verdad"

La Séptima continúa conformando el equipo con el que irrumpirá en la TDT y suma a un rostro muy conocido de las tertulias políticas. Sarah Santaolalla ha cerrado su incorporación a la cadena para ponerse al frente de un programa propio, asumiendo su primera gran aventura como presentadora tras consolidarse como analista en diversos formatos de la televisión nacional.

La noticia, adelantada por verTele y verificada por YOTELE, pone fin a semanas de especulaciones. La propia comunicadora alimentó los rumores en una entrevista reciente, un misterio que la cadena ha despejado de manera oficial a través de un vídeo promocional en redes sociales.

En la pieza audiovisual, grabada durante sus vacaciones, la analista repasa comentarios en su contra. Tras leer insultos y descalificaciones, la pieza incluye una clara indirecta a las críticas recibidas en el pasado —como las emitidas en su día por una tertuliana de 'El Hormiguero'— culminando con la confirmación de su llegada a La Séptima. "La mitad tonta, mitad tetas va a La Séptima", dice el comentario. "Este ha dicho dos mentiras y una verdad", zanja Santaolalla ante la cámara para certificar su fichaje.

Un proyecto con Javier Ruiz, Quequé, Alba Carrillo y Luján Argüelles

La llegada de Santaolalla engrosa la lista de fichajes estrella del canal impulsado por Miguel Contreras y dirigido por el periodista Javier Ruiz. El proyecto, que tiene fijada su fecha de estreno para el próximo 5 de noviembre, ya ha anunciado la incorporación de nombres de peso en el panorama audiovisual como el humorista Héctor de Miguel (Quequé), Alba Carrillo —quien conducirá un formato para el fin de semana— y Luján Argüelles, reforzando la apuesta de la cadena por rostros reconocibles.

De la radio universitaria a la primera línea televisiva

A sus espaldas, Santaolalla cuenta con una trayectoria construida entre platós de muy distinta línea editorial. Tras sus inicios en la radio universitaria, debutó en televisión con solo 21 años pasando por canales como 7NN y Canal Red. Su perfil como jurista le abrió las puertas de grandes cadenas nacionales, participando en espacios como 'Cuatro al día', 'Todo es mentira', 'En boca de todos' y 'Espejo Público', además de formatos de la televisión pública como 'Mañaneros 360', 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'.

Fuente: El Periódico