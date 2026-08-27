Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

Fin de una era

Antoni Daimiel deja Movistar Plus+ tras 36 años: el inesperado final de una etapa histórica

El periodista deportivo pone fin a una vinculación iniciada con el nacimiento de Canal+ después de perder primero la NBA y quedarse ahora sin las retransmisiones de la multicámara.

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+

Antoni Daimiel, periodista de Movistar Plus+ / Movistar Plus+

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Antoni Daimiel afronta por primera vez su futuro profesional fuera de la compañía en la que comenzó a trabajar con apenas 20 años. El periodista ha confirmado este jueves su salida mediante una cadena de mensajes en X: “He dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990”.

El comunicador ha evitado cualquier reproche y ha centrado su despedida en el agradecimiento. “Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar”, ha reconocido. También ha definido la plataforma como “un hogar más que una casa” y ha recordado que recibió “mucha confianza y apoyo” en los momentos en los que más los necesitaba.

Daimiel no ha explicado qué ha provocado exactamente su marcha, limitándose a señalar que “las circunstancias han propiciado esta separación”. “No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)”, ha bromeado.

Su futuro profesional

Aunque todavía no tiene un nuevo destino, Daimiel deja claro que su salida no supone una retirada: “Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré”. Además, anticipa que podría mostrarse “caprichoso y caro” a la hora de escoger sus próximas aventuras profesionales.

Noticias relacionadas

Su marcha llega un año después de que Movistar Plus+ perdiera la NBA, competición que comentó durante tres décadas, y tras una última etapa narrando LaLiga junto a Guille Giménez en la señal multicámara. La plataforma también se ha despedido públicamente: “La historia del deporte en Movistar Plus no se entiende sin Antoni Daimiel”, ha señalado antes de agradecerle su talento y recuperar una frase de Andrés Montes: “Gracias por hacernos la vida más maravillosa”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para los cuatro alcaldes acusados de vertidos en el Polígono industrial Valle de Güimar
  2. El PSOE y el PP no cuestionan a sus alcaldesas en Candelaria y Güímar
  3. La Laguna cede un solar de 2.384 metros cuadrados en la Avenida de los Menceyes para un nuevo centro sanitario
  4. El Cabildo suspende temporalmente el paso de vehículos en la TF-5 entre Icod de los Vinos y El Tanque para rehabilitar el firme
  5. Episodio de contaminación en la costa de Tenerife: cierra la playa de Bajamar, en La Laguna
  6. Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE
  7. Inmueble de récord en Tenerife: el sur alberga la mansión más cara de Canarias con 10 millones de euros
  8. Las dos orcas de Marineland serán transportadas 'en breve' a Loro Parque

Cinque Cullar & The International Peace Troupe llegan al Teatro Leal de la Laguna con un mensaje de paz a través del góspel

Cinque Cullar & The International Peace Troupe llegan al Teatro Leal de la Laguna con un mensaje de paz a través del góspel

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

Warlock Dungeons & Dragons se luce entre secuencias de magia, combates brutales y mundo abierto

La Laguna reasfalta dos calles de Guamasa y mejora más de un kilómetro de viario

La Laguna reasfalta dos calles de Guamasa y mejora más de un kilómetro de viario

Es oficial en el Estatuto de los Trabajadores: si te pones enfermo en vacaciones y pides una baja laboral, no pierdes estos días

Es oficial en el Estatuto de los Trabajadores: si te pones enfermo en vacaciones y pides una baja laboral, no pierdes estos días

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

Los daños del calor extremo están comiéndose el PIB de la UE: exigen a los países mucho más dinero para evitar desastres mayores

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

Rusia avisa de ataques a objetivos de Reino Unido en respuesta al uso de misiles británicos por parte de Kiev

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

La Fiscalía refuerza su equipo en Ceuta con tres fiscales de la península

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español

Crimson Desert Enhanced amplía el continente de Pywel con nuevas aventuras, diálogos y doblaje en español
Tracking Pixel Contents