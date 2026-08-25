Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeQuioscos históricos - El Príncipe y WeylerPedro Sánchez en CanariasColapso tranvía TenerifePlaga de ratas en la Plaza del PríncipeCD Tenerife'Faro' a 8.000 millones de años luz
instagramlinkedin

Concurso inverso

Atresmedia busca al "peor famoso" en su nuevo concurso: así es el revolucionario 'Nation's Dumbest'

El grupo adaptará en España el formato internacional de BBC Studios junto a Brutal Media.

Nation's Dumbest.

Nation's Dumbest. / TF1

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

Atresmedia suma un nuevo formato internacional a su catálogo de entretenimiento. El grupo adaptará en España 'Nation’s Dumbest', un concurso de comedia de BBC Studios que ya ha sido vendido a diez territorios y que se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento con mayor crecimiento de la compañía. La versión española estará producida por Atresmedia en colaboración con Brutal Media, productora perteneciente a BBC Studios.

La clave de 'Nation’s Dumbest' está en darle la vuelta a las reglas habituales de los concursos. En cada entrega, un grupo de famosos se enfrentará a pruebas de lógica, habilidad mental y destreza física, pero con un objetivo poco habitual: evitar llegar a la final y no acabar proclamado como “el peor”.

El formato se apoya en el humor y en la capacidad de sus participantes para reírse de sí mismos. Las pruebas buscan generar situaciones inesperadas y convertir la competición en un juego en el que perder a tiempo puede ser la mejor estrategia.

Un éxito mundial

Creado originalmente por Montreux Film and Fjernsyn'Nation’s Dumbest' se estrenó en Noruega hace dos años y desde entonces ha ampliado su recorrido internacional. Su adaptación estadounidense, lanzada en FOX el pasado julio, ha alcanzado 8,7 millones de espectadores y más de 700 millones de minutos de consumo en plataformas.

Noticias relacionadas

El formato también ha destacado en otros mercados: en Francia fue el estreno de un nuevo formato más visto desde 2020, en Suecia se convirtió en el lanzamiento de entretenimiento más exitoso del año y en Dinamarca debutó en TV2 como el programa más visto del día. Este otoño tendrá siete versiones en emisión en todo el mundo, mientras Atresmedia prepara ya su llegada a España.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. Este Tenerife es un primor
  3. El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre
  4. Los telescopios de Canarias detectan un 'faro' a 8.000 millones de años luz capaz de reconstruir la historia lumínica del Universo
  5. Herido grave un joven en Tenerife tras precipitarse desde varios metros de altura
  6. Orden de alejamiento del Teide para un hombre que fue pillado 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo en el Parque Nacional
  7. Cervera rebaja la euforia tras el buen comienzo del CD Tenerife: 'Nos quedan 44 puntos para vivir tranquilos
  8. El Heliodoro brinda a Aitor Sanz la despedida que se merece una leyenda del CD Tenerife

El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo

El histórico bar de Tenerife que lleva desde 1988 conquistando con sus bocadillos de pollo

La ULL reabre sus puertas aunque las clases no comenzarán hasta el 8 de septiembre

La ULL reabre sus puertas aunque las clases no comenzarán hasta el 8 de septiembre

Confirmado por la Seguridad Social: este es el mínimo de años que debes haber trabajado para jubilarte tras las vacaciones de verano

Confirmado por la Seguridad Social: este es el mínimo de años que debes haber trabajado para jubilarte tras las vacaciones de verano

Dani Martín defiende a Gabri de Vuyst: "Se merece estar con nosotros y creo que va a seguir"

Dani Martín defiende a Gabri de Vuyst: "Se merece estar con nosotros y creo que va a seguir"

El Ayuntamiento de Santa Cruz promueve el envejecimiento activo con un viaje a Granada para mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz promueve el envejecimiento activo con un viaje a Granada para mayores

Un detenido de 50 años y siete denunciados tras desalojar un botellón conflictivo junto al Heliodoro Rodríguez López

Un detenido de 50 años y siete denunciados tras desalojar un botellón conflictivo junto al Heliodoro Rodríguez López

El desafío de Dani Martín, portero del CD Tenerife: "Esta temporada tengo más hambre que nunca de demostrar mi nivel"

El desafío de Dani Martín, portero del CD Tenerife: "Esta temporada tengo más hambre que nunca de demostrar mi nivel"

Un fallo del motor y el fuerte viento deja a seis personas a la deriva en la costa de Santa Cruz de Tenerife

Un fallo del motor y el fuerte viento deja a seis personas a la deriva en la costa de Santa Cruz de Tenerife
Tracking Pixel Contents