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Cristina Pardo graba un piloto de 'La Mesa’ y habla de su estreno en Antena 3 tras evitar a Iker Jiménez: "Arrancar un programa es un incordio porque hay una mezcla de ilusión, dificultades, novedades… "

La periodista última el estreno de su nuevo programa con la grabación de varios ceros, para limar hasta el último detalle de cara a su lanzamiento

Cristina Pardo, hablando sobre 'La Mesa' antes de su estreno en Antena 3.

Cristina Pardo, hablando sobre 'La Mesa' antes de su estreno en Antena 3.

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Redacción Yotele

Madrid

Cristina Pardo cuenta los días para el estreno de 'La Mesa', su primer programa como presentadora en Antena 3, tras haber sido colaboradora de 'El hormiguero' y haber estado al frente de diferentes programas de laSexta como 'Al rojo vivo', 'Liarla Pardo' o 'Más vale tarde'.

Ahora, la periodista da el gran salto a la cadena principal de Atresmedia, un debut que está previsto para el próximo miércoles 2 de septiembre, como ha adelantado en exclusiva YOTELE. 

Los directivos valoraron la posibilidad de programar su nuevo magacín de actualidad para el prime time en la noche de los jueves y enfrentarse de manera frontal con 'Horizonte', que triunfa en Cuatro tanto de lunes a viernes en el acceso como el jueves en su versión extendida durante toda la noche.

Sin embargo, finalmente han optado por situar la nueva producción de Buendía Estudios en la franja nocturna de los miércoles, un día en el que la competencia es menor y sobre todo no tiene enfrente ningún otro programa con los mismos ingredientes. 

Tras el último piloto realizado este miércoles, Cristina Pardo reacciona y habla para las redes de la cadena del próximo estreno de 'La Mesa', consciente de que no será una tarea fácil captar la atención de los espectadores: "Espero que el público sea indulgente, pero también exigente". 

Así lo está viviendo Cristina Pardo

La periodista ha contado cómo está viviendo estas semanas la puteara en marcha de su nuevo programa: "Normalmente, arrancar un programa es un incordio porque hay una mezcla de ilusión, dificultades, novedades… y de aprender a trabajar de formas distintas. Cada programa tiene una forma de trabajar que nada tiene que ver con el anterior", asegura. 

Aunque parece que ya está todo inventado, el nuevo espacio asegura que contará la actualidad de una manera diferente: "Espero que el programa sea muy entretenido y la gente además pueda informarse en ese programa".

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En este sentido, Pardo añade que será fundamental que el programa "sea riguroso", sin caer en hacer un espacio aburrido y monótono: "Que el rigor no se confunda con el rigor mortis y. te puedas divertir con la actualidad, a pesar de todo lo que está cayendo", concluye. 

Fuente: El Periódico

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