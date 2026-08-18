Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasTrotamundos escocés en TenerifeAyoze Pérez, ¿en la agenda del Barça?Alquileres en CanariasEstafa bancariaCaída de un drago en La Laguna
instagramlinkedin

Esta noche en Energy

José Mourinho, la entrevista exclusiva de Pedrerol en 'El Chiringuito' para su segundo día en Mediaset

El formato capitaneado por Josep Pedrerol regresa esta noche a Energy tras liderar en las cadenas temáticas durante su estreno, marcando un 5% de 'share'

José Mourinho / Josep Pedrerol

José Mourinho / Josep Pedrerol / BBC / Energy

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

'El Chiringuito' arranca su nueva etapa en Mediaset España con un golpe sobre la mesa televisivo. Tras abandonar Atresmedia tras 13 años de alianza y registrar un rotundo éxito en su primera emisión en la noche del lunes, el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerolemitirá este martes (Energy, 23:45 h) una exclusiva mundial: la primera entrevista a José Mourinho en su regreso al banquillo del Real Madrid.

La intervención del técnico portugués supone todo un acontecimiento deportivo y mediático, ya que el entrenador luso aún no ha comparecido de manera oficial ante los medios de comunicación ni ha concedido ruedas de prensa en esta nueva etapa madridista. Tan solo se le había podido escuchar en unas breves declaraciones para los medios del club blanco, por lo que el cara a cara con Pedrerol se convertirá en la primera ocasión en la que "The Special One" responda abiertamente sobre su proyecto para la temporada.

Arranque de récord en Energy

El estreno del formato deportivo en la pantalla de Energy superó las expectativas en su debut de temporada. El espacio firmó un destacado 5% de cuota de pantalla y 188.000 espectadores, una cifra que elevó en 1,5 puntos el rendimiento habitual de la cadena en esa franja nocturna y que llegó a acumular un alcance de 646.000 espectadores únicos. Con estos datos, la producción se coronó como la opción líder absoluta entre la oferta de canales temáticos de la televisión digital terrestre (TDT).

La acogida resultó especialmente sólida entre el público joven, donde el programa alcanzó un brillante 7,7% de share. Además de los cambios estéticos y de plató implementados para esta andadura, la noche sirvió para presentar oficialmente a Paula Martínez, quien asumió su nuevo rol en el estudio como la voz encargada de canalizar los comentarios y las reacciones de los espectadores a través de las redes sociales.

Noticias relacionadas

Con todos estos ingredientes y la expectación generada por el testimonio de Mourinho, el equipo de Pedrerol afronta su segunda velada en Mediaset buscando consolidar su hegemonía en las noches deportivas de la televisión.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  2. El BOE lo hace oficial: El Gobierno lanza ayudas de hasta 22.000 euros para reformar viviendas y mejorar la accesibilidad
  3. El Estado fuerza la suspensión del partido amistoso del Costa Adeje Tenerife en Marruecos ante la actual situación política y social
  4. Un vecino de Tenerife, detenido en un operativo de la Guardia Civil en un festival de Asturias
  5. Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ordena medidas urgentes de seguridad en un edificio abandonado de la Rambla
  6. Una unidad 'desatascadora' del Cabildo desbloquea los 7 megaproyectos clave de Tenerife
  7. No son solo tres puntos
  8. Desalojan un hotel en Costa Adeje tras incendiarse un vehículo

Federico García Lorca: 90 años del fusilamiento del poeta cuyo cuerpo nunca apareció

Federico García Lorca: 90 años del fusilamiento del poeta cuyo cuerpo nunca apareció

Condenado un taxista a 6 años de cárcel por violar a una turista en el sur de Tenerife

Condenado un taxista a 6 años de cárcel por violar a una turista en el sur de Tenerife

La Laguna suma casi 4.000 contribuyentes a su plan personalizado de pagos

La Laguna suma casi 4.000 contribuyentes a su plan personalizado de pagos

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Puente confirma que Renfe se prepara para operar la alta velocidad que unirá Vigo y Portugal

Diecinueve detenidos de una red criminal con base en Tenerife que regularizaba a migrantes con parejas de hecho ficticias

Diecinueve detenidos de una red criminal con base en Tenerife que regularizaba a migrantes con parejas de hecho ficticias

La Policía Autonómica detiene a un hombre en La Laguna por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja

La Policía Autonómica detiene a un hombre en La Laguna por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los dueños de perros podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por no cumplir con esta obligación

La Ley de Bienestar Animal lo confirma: los dueños de perros podrían enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros por no cumplir con esta obligación

El Cabildo de La Gomera informa del corte de la CV-14 de El Rejo este miércoles por trabajos de estabilización

El Cabildo de La Gomera informa del corte de la CV-14 de El Rejo este miércoles por trabajos de estabilización
Tracking Pixel Contents