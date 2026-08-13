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Sonsoles Ónega, Toñi Moreno, Antonio Banderas y el intento frustrado de María Adánez: famosos que no hicieron caso a Miguel Bosé y vieron el eclipse solar

Diferentes personales conocidos le contaron a sus seguidores sus respectivas experiencias mientras disfrutaban del evento del verano.

María Adánez y Antonio Banderas, con sus gafas homologadas para ver el eclipse solar.

María Adánez y Antonio Banderas, con sus gafas homologadas para ver el eclipse solar.

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Redacción Yotele

Madrid

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto se convirtió en todo un acontecimiento que casi nadie se quiso perder, después de varias semanas en los que los medios de comunicación nos encargamos de impulsar el interés.  

A pesar de las serias advertencias de algunos médicos y de personajes como Miguel Bosé, numerosos famosos no dudaron el lanzarse a disfrutar del espectáculo natural. Eso sí, con todas las precauciones recomendadas por los expertos. 

Es el caso de Antonio Banderas y su pareja, Nicole Kimpel, que disfrutaron el eclipse desde Málaga. El actor Maxi Iglesias no desveló con quién disfrutó del evento pero sí dejó claro que le había encantado: "¡Espectacular!", le escribió a sus seguidores. 

En el mismo sentido se expresó Sonsoles Ónega, que vivió el fenómeno solar desde el mar: "Emocionante". Toñi Moreno también disfrutó el eclipse desde la playa, en su caso con una amiga y su hija Lola. "Hoy estaba nerviosa. Sabe que hay acontecimientos que son únicos y por eso hay que vivirlos con pasión e intensidad", contó. 

En el otro extremo lo vivió Nagore Robles, que publicó una fotografía con sus respectivas gafas homologadas y un comentario que no podía ocultar su decepción. "Honestamente, no entendí tanto escándalo".

Por su parte, la actriz María Castro aprovechó el eclipse para organizar un plan familiar y resolver con humor la particular genética de toda su familia: "Nos hemos atado las gafas porque ninguno tenemos nariz. La suerte está echada".

La mala suerte se cebó con María Adánez, que quiso ser testigo del acontecimiento, pero le fue imposible por las condiciones climatológicas del lugar en el que se encontraba. La actriz de 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' se encontraba de vacaciones en Islandia con su pareja, Ignacio Hernández Medrano y contó con frustración que finalmente sus plasmes se vinieron abajo: "Cloudy, cloudy", escribió. 

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Otros personajes que también comunicaron en sus redes sociales fueron Laura Escanes, que lo vio desde una playa en un lugar indeterminado de Cataluña con su hija Roma, Isa Pantoja, que aunque coincidió con el momento de la cena de su pequeño Cairo "algo pudo ver".

Fuente: El Periódico

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