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Regreso musical

Disney confirma la mejor noticia para los fans de Camp Rock: Demi Lovato sí participará en la tercera película de la saga

La cinta recupera a Mitchie Torres en 'Camp Rock 3', que llegará el 13 de agosto a Disney Channel y un día después a Disney+.

Demi Lovato en 'Camp Rock 3'

Demi Lovato en 'Camp Rock 3' / Disney

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Carlos Merenciano

Madrid

Disney prepara el regreso de una de sus sagas musicales más recordadas, y tras meses de rumores, confirma la mejor de las noticias. Demi Lovato volverá a interpretar a Mitchie Torres en 'Camp Rock 3', la nueva película del universo que lanzó su carrera y que también contará de nuevo con los Jonas Brothers. La artista participará además como productora ejecutiva del proyecto.

La tercera entrega se estrenará el 13 de agosto en Disney Channel y llegará al día siguiente a Disney+. La historia arrancará cuando Connect 3 pierda a su telonero para su gira de reencuentro y decida regresar a Camp Rock para encontrar a la próxima gran estrella. Los jóvenes del campamento competirán por abrir los conciertos de su grupo favorito, en una convivencia marcada por rivalidades, alianzas inesperadas, secretos y romances.

Los Jonas Brothers también regresan

Junto a Demi Lovato, volverán Joe Jonas como Shane Gray, Nick Jonas como Nate Gray, Kevin Jonas como Jason Gray y Maria Canals-Barrera como Connie. El reparto incorporará también a Liamani SeguraMalachi BartonLumi PollackSherry ColaHudson StoneCasey TrotterBrooklynn Pitts y Ava Jean.

La película estará dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, ambas vinculadas a 'Pijamada de locos'Jamal Sims ejercerá como coreógrafo, mientras que Tim Federle, responsable de 'High School Musical: El Musical: La Serie', figura entre los productores ejecutivos junto a los Jonas Brothers, Demi Lovato, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.

Noticias relacionadas

El regreso llega más de 15 años después del fenómeno de 'Camp Rock' y 'Camp Rock 2: The Final Jam', dos de las películas originales más exitosas de Disney Channel. La saga sigue muy presente entre los fans por su banda sonora, sus números musicales y el impacto que tuvo en la carrera de sus protagonistas.

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Fuente: El Periódico

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