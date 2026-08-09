En 'Fiesta'
Surrealismo absoluto en Telecinco con Aramís Fuster enloquecida por Marisa Martín Blázquez: "¡No me grites!"
La vidente reapareció por videollamada para contar la dramática situación habitacional que está padeciendo
Redacción Yotele
Las apariciones de Aramís Fuster en televisión no dejan a nadie indiferente. Desde los años 90, cuando se hizo famosa con su consultorio, la vidente es un rostro habitual en todo tipo de programas, bien en debates, realities o espacios de entretenimiento en general.
No obstante, en los últimos años su personaje ha degenerado por completo hasta tener que recurrir a vender sus miserias, entre lágrimas y montajes y a veces con reacciones absolutamente impredecibles.
Esto es lo que ocurrió este fin de semana en una conexión con el programa 'Fiesta' a través de videollamada, para denunciar que atraviesa una situación insostenible. Y es que en la casa en la que vive no tiene agua por un conflicto con su casero, por lo que tiene que ducharse con agua mineral y hacer sus necesidades en bolsas de basura.
Sin embargo, en el momento más dramático de su relato se produjo una situación surrealista, al entrar Aramís Fuster en un brote repentino. No se sabe si existió un fallo de sonido en la conexión, pero en el momento en el que Marisa Martín Blázquez le estaba lanzando una pregunta en un tono absolutamente normal, la vidente exclamó. "¡No me grites!".
La periodista, siempre en su sitio, no salía de su asombro. Pero supo reaccionar y le respondió con tranquilidad. "No te estoy gritando, te estoy hablando normal".
Frank Blanco trató reconducir la situación y excusar a la invitada, intentando comprender su reacción por algún tipo de fallo en la comunicación. Tras dar paso a publicidad, la entrevista se retomó a la vuelta con normalidad.
Fuente: El Periódico
- Multas de 80 euros por llevar el retrovisor bien regulado, pero hacer este gesto inofensivo al volante: la Guardiacivil extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños
- Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: miles de propietarios tendrán que quitar las terrazas hinchables de sus balcones y terrazas este verano
- Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto
- La Policía Nacional lo confirma: cuidado con esta estafa de verano puede dejar a los tinerfeños sin dinero en sus cuentas bancarias
- Avistan un tiburón en la costa de Tenerife
- La Asociación de Memoria Histórica llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a los tribunales por el monumento a Franco
- La Bonoloto premia a Tenerife: un afortunado recibe más de 80.000 euros
- Tenerife Vaciada: Hoya de Pablos, Los Realejos