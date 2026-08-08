Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifePavo real localizado en el TeideCortes totales de tráfico en la avenida Islas CanariasAsociación de Memoria HistóricaCondena Ayuntamiento de GüímarDaniel Radcliffe en TenerifeCD Tenerife contra el Leganés
instagramlinkedin

En 'De lunes a viernes'

Rosa Benito genera una bronca tremenda con Lydia Lozano por 'Sálvame' y señala a Terelu Campos y a Vasile: "Me lo pidió de rodillas"

La cuñada de Rocío Jurado se sinceró sobre su traumática salida del extinto magacín de Telecinco.

Rosa Benito y Lydia Lozano, ayer en 'De lunes a viernes'.

Rosa Benito y Lydia Lozano, ayer en 'De lunes a viernes'.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Yotele

Madrid

La esencia de 'Sálvame' está cada vez más presente en 'De lunes a viernes'. El nuevo magacín presentado por Bea Archidona y Santi Acosta no esconde su intención de recuperar lo mejor y menos tóxico del extinto espacio vespertino para volver a conquistar a los espectadores. 

Parece que la dirección de Mediaset tiene claro que el camino para recuperar el terreno perdido es volver al reality diario en directo con los colaboradores como protagonistas y rescatar conflictos del pasado para generar tramas que enganchen a la audiencia. 

En este sentido, el programa fomentó este viernes un encontronazo entre Rosa Benito y Lydia Lozano, motivado por sus diferentes formas de afrontar los años de excesos en directo y situaciones violentas que ambas tuvieron que soportar en 'Sálvame’.

Mientras la cuñada de Rocío Jurado decidió abandonar el programa cuando su hija se convirtió en objetivo de los cerebros del programa, la célebre tertuliana de 'Tómbola' jamás se marchó, a pesar terminar llorando y con ataques de ansiedad casi a diario. 

Rosa Benito.comenzó confesando que  su marcha del espacio supuso para ella una auténtica liberación: "Yo me fui y para mí fue una gratificación personal decir que hasta aquí. Me fui con la cabeza muy alta, a pesar de que dijeron que me había ido por la puerta de atrás".

La colaboradora se envalentonó y se atrevió a señalar a Paolo Vasile, aunque sin nombrarlo directamente pero imitando el acento italiano para que no quedara ninguna duda de a quién se refería: "Voy a decir algo. Hace tres o cuatro años, alguien que era importante en esta cadena me llamó y cuando me recibió en su oficina, me esperaba de rodillas".

"Me dijo: me haces falta en 'Sálvame'. Y mi respuesta fue: ahora es tarde, señora. Porque jamás volvería. Y eso para mí fue un orgullo enorme". Fue entonces cuando aludió a Terelu Campos, también de manera indirecta: "Se lo pidieron a otra compañera y ella sí aceptó". 

Una vez explicada su historia, se lanzó a la yugular de Lydia Lozano: "Tú dijiste que no te fuiste por miedo a que te criticaran, pero no lo hiciste porque te gusta la tele. Eres una yonqui de la tele y en eso te admiro", le espetó.

Noticias relacionadas

La mecha prendió completamente y Lydia explotó: "¡Tú te fuiste por tu hija! Había demandas y de todo. Tú no te fuiste libremente, tenías mucho chapapote familiar encima. ¡Y a mí no me llames yonqui de la tele!". 

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por llevar el GPS en el móvil con soporte, pero cambiar de ruta mientras conduces: la Guardia Civil extrema la precaución de los conductores tinerfeños este verano
  2. Pedro y el CD Tenerife: un efecto óptico
  3. La Seguridad Social y el BOE lo confirman: los trabajadores que tengan una baja laboral de más de 18 meses dejarán de cotizar para la pensión de jubilación, pero mantendrán el puesto
  4. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: los nuevos propietarios que compren una vivienda deben pagar las derramas que dejó el anterior dueño con la comunidad
  5. El caso de la mujer hallada muerta en La Palma: ¿Por qué nadie denunció su desaparición?
  6. Los dos lugares de Tenerife elegidos para ver el eclipse solar del 12 de agosto
  7. Un sindicato pide el cese de la directora de la cárcel Tenerife II por no informar de un plante de presos
  8. El muelle de Puerto de la Cruz, donde los portuenses siguen bañándose generación tras generación

La renaturalización en la práctica: de paradas de guaguas vegetales a polígonos industriales más verdes

La renaturalización en la práctica: de paradas de guaguas vegetales a polígonos industriales más verdes

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

José Miguel Barragán (CC): "Hemos tenido un exceso de confianza en las relaciones Canarias-Estado"

José Miguel Barragán (CC): "Hemos tenido un exceso de confianza en las relaciones Canarias-Estado"

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

El calor, las tormentas o las lluvias ponen en aviso a zonas de 16 comunidades autónomas

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Todd Blanche, el controvertido exabogado de Trump, confirmado como fiscal general de EEUU

Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto

Eclipse solar en Canarias: a qué hora será, cuánto dura y dónde verlo este 12 de agosto

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación

El incendio que dejó 168 muertos en Hong Kong comenzó por una colilla, según la investigación

La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse

La Guardia Civil desplegará 24.000 agentes para garantizar la seguridad durante el eclipse
Tracking Pixel Contents