Tensión en plató
Gonzalo Miró frena el choque entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero en 'Malas lenguas': “No te lo está diciendo a ti”
Las colaboradoras discutieron durante el debate sobre las viviendas gratuitas para altos cargos de la Junta de Andalucía.
Carlos Merenciano
El tramo final de 'Malas lenguas' en La 2 dejó este jueves un momento de tensión entre Sarah Santaolalla y Marta Gómez Montero. El programa analizaba la ampliación del presupuesto para que altos cargos del Gobierno andaluz puedan disponer de viviendas gratuitas, una medida pactada por PP y Vox que encendió el debate en la mesa.
Gómez Montero defendió que la exigencia ética debía aplicarse a todos los partidos y puso como ejemplo otros pluses y privilegios de cargos públicos. Santaolalla le replicó que el asunto concreto era Vox y criticó que, cada vez que se habla de esa formación, se intente llevar el debate hacia una responsabilidad general: “Y dale con todos. Estamos hablando de Vox”.
La palabra que hizo saltar el debate
La discusión subió de tono cuando Gómez Montero mencionó a Yolanda Díaz y aseguró que “va muy de comunista” mientras vive en una vivienda pagada con dinero público. Santaolalla reaccionó hablando de discursos que, a su juicio, se parecen a los de “un youtuber conspiratorio e imbécil”, una frase que su compañera interpretó como una alusión personal.
“Sarah, a mí tonterías y juegos de palabra no”, le advirtió Gómez Montero. La analista política trató de aclarar que no se refería a ella: “Te hablo del youtuber, no de ti”. Aun así, la periodista le pidió que, cuando le contestara, no introdujera la palabra “imbécil” en la conversación.
Gonzalo Miró acabó interviniendo para evitar que el cruce se convirtiera en algo personal. “No os enzarcéis, por favor. Marta, no te lo está diciendo a ti, se lo decía al youtuber”, señaló el presentador. Santaolalla insistió después en que no había pretendido faltarle al respeto: “Marta, de verdad, que conmigo no cuela, que conmigo sabes perfectamente el respeto que hay”.
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Fuente: El Periódico
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