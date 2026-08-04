Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Problemas con la justicia en Santa CruzExtraditada una cuidadora británica desde TenerifeAccionariado del CD TenerifeDuración de la de calor en CanariasFuturo túnel de TigaigaDetenidos por malos tratosCrisis migratoria en Ceuta, última hora
instagramlinkedin

Yolanda Ramos presentará la nueva etapa de 'Me resbala' en TVE como relevo de Arturo Valls y Lara Álvarez con la productora de 'Masterchef'

La actriz vuelve a trabajar como presentadora, doce años después de 'Hable con ellas' en Telecinco

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

Yolanda Ramos, nueva presentadora de 'Me resbala ' en TVE.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricky García

Madrid

'Me resbala' prepara su aterrizaje en TVE de cara a la próxima temporada. El concurso en el que un grupo de cómicos famosos se someten diferentes retos y pruebas en clave de humor, tendrá una tercera vida en la cadena pública tras su paso por Antena 3 y Telecinco, con una nueva edición que estará presentada por Yolanda Ramos, según ha conocido en exclusiva Yotele. 

La actriz, uno de los rostro más conocidos de la televisión, vuelve a trabajar como presentadora tras su experiencia en 'Hable con ellas', el late night de Telecinco que lideró con Sandra Barneda, Marta Torné y Alysson Eckmann. Ahora, se pone al frente del formato producido por Shine Iberia (Banijay Iberia), que tras varias ediciones de éxito en Antena 3 con Arturo Valls, regresó en Telecinco hace tres temporadas con Lara Álvarez como rostro principal, aunque sin el mismo éxito.

Noticias relacionadas y más

Según la información a la que ha tenido acceso Yotele, la cadena ya ha comenzado con los primeros trabajos de preproducción del espacio, con el objetivo de comenzar las grabaciones a principios de otoño y tenerlo listo para su emisión en 2027.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Cuándo finaliza la ola de calor en Canarias? Esta es la previsión de la Aemet
  2. Detenida y extraditada desde Tenerife: una cuidadora británica, condenada por estafar a una anciana de 89 años
  3. Tenerife proyecta un gran túnel de siete kilómetros para cerrar el Anillo Insular por el Norte: sería el mayor de España y evitaría dañar espacios naturales
  4. Un furgón fúnebre y un coche de alquiler implicados en una colisión frontal en Tenerife
  5. Nuevo acto vandálico contra una guagua de TITSA en Santa Cruz
  6. La Inspección de Trabajo lo confirma: un informe de la Seguridad Social da el paso definitivo para adelantar la jubilación de transportistas y camioneros
  7. La obra que convertirá en una calle la carretera que une Santa Cruz de Tenerife con La Laguna expropiará 24 parcelas
  8. El Cabildo de Tenerife avala el futuro túnel de Tigaiga, la obra de 600 millones para conectar el norte al Anillo Insular

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El Bollullo, el chiringuito de La Orotava que resiste al tiempo y a los 'beach clubs'

El control del acceso a Masca casi triplica el uso de la guagua en este espacio singular de Tenerife

El control del acceso a Masca casi triplica el uso de la guagua en este espacio singular de Tenerife

El agua desalada llega al depósito de Los Campitos para reforzar las reservas y garantizar el suministro en Santa Cruz de Tenerife

El agua desalada llega al depósito de Los Campitos para reforzar las reservas y garantizar el suministro en Santa Cruz de Tenerife

Más de 5.500 visitantes usaron la guagua para acceder a Masca con la vigencia de la regulación de acceso

Más de 5.500 visitantes usaron la guagua para acceder a Masca con la vigencia de la regulación de acceso

La cuenta atrás para el eclipse dispara la demanda de gafas homologadas en los museos de ciencia Canarias

La cuenta atrás para el eclipse dispara la demanda de gafas homologadas en los museos de ciencia Canarias

Introdujeron cinco gatos en una isla para acabar con una plaga de ratones y desataron una catástrofe ecológica

Los emojis que necesitan los chicharreros: Santa Cruz de Tenerife lanza ideas de emoticonos vinculados a la ciudad

Los emojis que necesitan los chicharreros: Santa Cruz de Tenerife lanza ideas de emoticonos vinculados a la ciudad

El laboratorio canario de artes vivas celebra 14 años y construye cultura más allá de los escenarios

El laboratorio canario de artes vivas celebra 14 años y construye cultura más allá de los escenarios
Tracking Pixel Contents