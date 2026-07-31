Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaOla de vandalismo en Santa CruzAeropuerto de Tenerife SurTMT La PalmaCD TenerifeTiempo en TenerifeDesalojo en BenijoBúnkeres Canarias
instagramlinkedin

Biopic televisivo

TVE arranca el rodaje de 'Chiquito el Grande', la serie sobre el cómico que conquistó España pasados los 60

Alfonso Sánchez dará vida a Chiquito de la Calzada en una miniserie de dos capítulos rodada íntegramente en Andalucía.

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic

Alfonso Sánchez interpreta a Chiquito en el biopic / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

RTVE ha comenzado el rodaje de 'Chiquito el Grande', una miniserie de dos capítulos que repasará la vida de Gregorio Sánchez Fernández, desde su infancia como niño prodigio de la música en la Málaga de la posguerra hasta su inesperado triunfo televisivo como Chiquito de la Calzada a los 63 años.

La ficción estará protagonizada por Alfonso Sánchez, que interpretará al popular cómico, mientras Inma Cuevas dará vida a Pepita, el gran amor de su vida. El reparto lo completan Alberto López, Carlos Bardem, Jesús Carmona, Antonio Dechent, Carmen Avilés, Joaquín Núñez, Mari Paz Sayago y Leonor Lavado.

Rodaje íntegro en Andalucía

La producción se rodará durante las próximas semanas en diferentes localizaciones andaluzas. La serie recreará la Málaga de posguerra, los tablaos flamencos de Torremolinos durante el auge turístico de los años sesenta y setenta, y los escenarios vinculados al nacimiento del fenómeno televisivo de los noventa. El Centro de Producción de RTVE en Andalucía, en Sevilla, también ha acogido varias escenas.

'Chiquito el Grande' está dirigida por Jacobo Martos y el propio Alfonso Sánchez, que además participa como coguionista y coproductor. La serie cuenta con guion de Vladi Ráez, Fali Álvarez y Marta Sánchez, y está coproducida por Warner Bros ITVP España y Mundoficción Producciones en asociación con RTVE.

Noticias relacionadas

A lo largo de dos episodios de 90 minutos, la miniserie buscará mostrar no solo el éxito del humorista, sino también la perseverancia de un artista que alcanzó la fama cuando ya nadie la esperaba. Una comedia dramática sobre un hombre humilde, enamorado de su oficio y de su mujer, que terminó cambiando la forma de hacer reír a todo un país.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arranca el desarrollo de la nueva ciudad del sur de Tenerife: ya hay 13 peticiones para licencias de viviendas, hoteles y comercios en El Mojón
  2. Abre La Gran Manzana en Tenerife: todas las tiendas, restaurantes y servicios del nuevo centro comercial
  3. Hilton, el gigante del turismo de Estados Unidos, desembarca en Tenerife con dos complejos de apartamentos en Costa Adeje
  4. Desalojan a más de 70 bañistas en Benijo, la playa de Santa Cruz de Tenerife cerrada por peligro de desprendimientos
  5. Ya hay fecha para el inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto Tenerife Sur: será en otoño de 2027
  6. Santa Cruz de Tenerife reabre al tráfico la céntrica calle de La Rosa tras la obra más larga de la última década: aceras anchas, 40 árboles y ni un solo aparcamiento
  7. Entran en vigor las restricciones por riesgo de incendios en Tenerife: esto es todo lo que queda prohibido
  8. El fichaje del lateral Jureskin reduce la búsqueda del CD Tenerife a un nueve

870 docentes consiguen plaza en Canarias tras las oposiciones de Educación: estas son las especialidades con más nuevos funcionarios

870 docentes consiguen plaza en Canarias tras las oposiciones de Educación: estas son las especialidades con más nuevos funcionarios

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El juez rectifica y acepta pronunciarse sobre algunas nulidades planteadas por Zapatero

El sur de Tenerife gana suelo para infraestructuras energéticas: el Cabildo desbloquea la parcela DISA de Granadilla

El sur de Tenerife gana suelo para infraestructuras energéticas: el Cabildo desbloquea la parcela DISA de Granadilla

Maestro Shin, pionero del taekwondo y puente entre culturas, será Hijo Adoptivo de Tenerife

Maestro Shin, pionero del taekwondo y puente entre culturas, será Hijo Adoptivo de Tenerife

El Cabildo de Tenerife compra 37 nuevas guaguas para reforzar las líneas con más demanda de Titsa

El Cabildo de Tenerife compra 37 nuevas guaguas para reforzar las líneas con más demanda de Titsa

El Cabildo pide al Estado reforzar el apoyo para consolidar a Tenerife como referente del sector espacial europeo

El Cabildo pide al Estado reforzar el apoyo para consolidar a Tenerife como referente del sector espacial europeo

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Cambios en las guaguas de Santa Cruz este sábado: más servicios para volver de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce

Tenerife aprueba un pacto por la juventud centrado en la vivienda y el empleo

Tenerife aprueba un pacto por la juventud centrado en la vivienda y el empleo
Tracking Pixel Contents