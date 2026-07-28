Reproche familiar
Gloria Camila, molesta con Amador Mohedano tras hablar de Ortega Cano y Rocío Jurado: “Ha incendiado más”
La colaboradora de 'El verano se mueve' reconoce su malestar por la entrevista de su tío en 'De viernes'
Carlos Merenciano
Gloria Camila no ha ocultado su enfado con Amador Mohedano después de su entrevista en 'De viernes', donde habló de antiguos desencuentros entre Rocío Jurado y José Ortega Cano. La hija de la artista se pronunció en 'El verano se mueve' y dejó claro que las explicaciones de su tío no le han parecido necesarias.
“No te voy a decir que me haya hecho mucha gracia, la verdad”, reconoció Gloria Camila en directo. La colaboradora explicó que ya había hablado con Amador sobre el tema y que se lo había trasladado personalmente: “He hablado con él y me ha molestado un poquito”.
“Lejos de apagar el fuego”
Gloria Camila admitió que su tío le explicó que se trataba de una historia ya conocida y que su intención era aclararla, pero considera que el resultado ha sido el contrario: “Hay veces que quieres explicarlo tanto y entras en detalles que no he visto la necesidad de tener que hablar de esto ahora mismo”.
La colaboradora también cuestionó que Amador hablara de una relación que no era la suya. A su juicio, lejos de rebajar los rumores, sus palabras han vuelto a alimentar el debate: “Lejos de apagar el fuego, lo ha incendiado más”. Además, advirtió de que esos comentarios pueden ser utilizados de nuevo contra su familia: “Mis queridos haters, esto van a agarrarlo para volver otra vez al mismo tema”.
Pese a su reproche, Gloria Camila quiso remarcar que mantiene cariño y confianza con Amador Mohedano. “No me hace gracia, sinceramente. Se lo he dicho a él porque le quiero y porque tengo la confianza de decirle las cosas bien”, sentenció tras la polémica generada por la entrevista de su tío.
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Fuente: El Periódico
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