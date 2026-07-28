Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Taxis en medianías de TenerifeAcuerdo sobre financiación Canarias-EstadoCD TenerifeCampings en TenerifeTiempo en TenerifeÚltima hora de los incendios en EspañaRescate en el mar en TenerifeGuaguas públicas de dos pisos
instagramlinkedin

Normas claras

'Saber y ganar' lanza un serio aviso a sus seguidores tras los ataques en redes a los concursantes

El concurso de La 2 recuerda que acepta opiniones y comentarios, pero no insultos ni faltas de respeto.

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar'

Jordi Hurtado en 'Saber y Ganar' / RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Merenciano

Madrid

'Saber y ganar' ha publicado un mensaje en sus redes sociales para recordar las normas básicas de convivencia dentro de su comunidad digital. El concurso de La 2 ha querido dejar claro que permite el debate y las opiniones de sus seguidores, pero no los ataques personales ni los mensajes agresivos.

“Importante recordar la importancia de las normas de convivencia. En #SaberyGanar toleramos todas las opiniones y comentarios menos las faltas de respeto”, ha escrito el programa junto a una imagen en la que amplía su advertencia a los usuarios.

Un aviso directo a la comunidad sabedora

En el texto compartido, 'Saber y ganar' insiste en que “todo tipo de opiniones están permitidas, pero no los insultos y faltas de respeto”. El equipo del concurso también subraya que el formato apoya “la cultura, el entretenimiento y la educación”, por lo que no permitirá “mensajes agresivos y ataques personales”.

Noticias relacionadas

El aviso termina con una medida clara para quienes no respeten esas normas: “Quien no respete esta forma de actuar, será bloqueado de la cuenta”. El programa cierra el comunicado agradeciendo el apoyo de su audiencia: “¡Gracias a toda la comunidad sabedora!”.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La UE cambia las reglas: a partir de 2027 los conductores tinerfeños llevarán el carnet de conducir y todos los documentos oficiales en una cartera digital en el móvil
  2. Ni Madrid ni Barcelona: la ciudad menos saludable de España está en las Islas Canarias
  3. Revolución urbanística en el sur de Tenerife: Adeje da luz verde a una 'ciudad' de 140.000 metros cuadrados
  4. Cierre temporal en la TF-1 y largas colas: la colisión de dos vehículos obliga a cortar parcialmente el acceso a Santa Cruz que conecta con la TF-5
  5. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se niega a retirar el monumento a Franco: recurre la orden del Estado y tramita su protección integral
  6. Terrorismo social' en un barrio de Santa Cruz: una asociación de vecinos pide una reunión urgente con el Ayuntamiento tras varios incendios
  7. Cazas, helicópteros Bhelma VI y drones policiales, protagonistas en el norte de Tenerife
  8. Así afectará la ola de calor a Santa Cruz de Tenerife: alisios en el norte, bochorno en las medianías y máximas a raya

¿Pueden ser los peces canarios la respuesta a los retos de la medicina? Los anticuerpos del chicharro logran aplacar el cáncer y las infecciones bacterianas

¿Pueden ser los peces canarios la respuesta a los retos de la medicina? Los anticuerpos del chicharro logran aplacar el cáncer y las infecciones bacterianas

Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional

Tensión en el Aeropuerto de Tenerife Sur: los sindicatos amenazan con denunciar ante la Inspección de Trabajo las condiciones del transporte discrecional

Puertas distintas

Puertas distintas

El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa

El guachinche de Tenerife que mantiene la esencia de siempre: la carne de fiesta es una de las especialidades de la casa

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

FUT Esports y Karmine Corp mandan en el VCT EMEA antes de una última semana de máxima tensión

Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar

Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla

La NASA observa un fenómeno insólito desde el espacio: un volcán submarino podría estar creando una nueva isla
Tracking Pixel Contents