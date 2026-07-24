Telecinco cancela 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante por su baja audiencia: reestructuración de las tardes tras el adiós de Carlos Lozano
El dating show producido por Bulldog TV se despide tras no haber convencido a los espectadores
Redacción Yotele
Carlos Lozano dice adiós a las tardes de Telecinco. La cadena de Mediaset ha decidido cancelar 'Amor… ¡o lo que surja' de manera fulminante, como consecuencia de sus bajos datos de audiencia. Su último programa se emitirá el viernes 31 de julio. De esta manera, Las tardes de la emisora se reestructuran de manera obligada, con el adelantanto y ampliación de 'El verano se mueve, con Ion Aramendi, a las 15:55 horas, que pasa a durar casi dos horas. A continuación, 'De Lunes a Viernes' también amplía su horario y pasa a comenzar más pronto, a la 17:45 horas.
Así quedan las tardes de Telecinco a partir del 3 de agosto:
15.55 horas - 'El verano se mueve'
17:45 horas - 'De Lunes a Viernes’
20:00 horas - '¡Allá tú!'
Fuente: El Periódico
- Polémica en el ocio nocturno de Santa Cruz de Tenerife: las discotecas de la avenida de Anaga mueven ficha para evitar el cierre ante las quejas vecinales
- Más de 500 terremotos bajo el Parque Nacional del Teide: el IGN confirma una intensificación de la actividad sísmica de Tenerife
- Sale a flote en Tenerife una lancha similar a las usadas para transportar hachís desde Marruecos
- Santa Cruz de Tenerife activa la cuenta atrás para restringir el tráfico: el pleno aprueba la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones
- Canarias da un paso más hacia la inclusión: Educación obligará a los profesores a formarse en diversidad y bienestar para dar clase
- El bar italiano de Tenerife que conquista con sus desayunos: sirve uno de los mejores cappuccinos de la isla
- La Seguridad Social lo hace oficial: los trabajadores que hayan nacido entre 1960 y 1970 podrán cobrar el 100% de la pensión de jubilación cumpliendo estos requisitos
- Álvaro Cervera espera dos fichajes más y prefiere a Sabina cedido