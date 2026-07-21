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Ane Gabarain y Nora Navas se convierten en 'Las Vecinas', la nueva serie de atresplayer, que incia ya su rodaje

Producida en colaboración con Suma Content, la nueva serie original narra la encarnizada batalla de más de una década entre dos mujeres enfrentadas puerta con puerta

'Las vecinas'

'Las vecinas' / Atresmedia

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Redacción Yotele

Madrid

Atresplayer continúa reforzando su apuesta por la ficción española y el talento local. La plataforma de Atresmedia ha iniciado el rodaje de 'Las Vecinas', su nueva serie original que estará protagonizada por dos actrices multipremiadas: Ane Gabarain y Nora Navas. Ambas darán vida a Josefina y Teresa, dos mujeres que viven puerta con puerta y mantienen una encarnizada guerra vecinal desde hace más de una década.

El proyecto, producido por Atresmedia en colaboración con Suma Content, cuenta con la dirección ejecutiva de Montse García, Andrea H. Catalá y Mariano Piñeiro. La ficción ha sido creada por Natàlia Boadas y Almudena Monzú, quienes también asumen la dirección junto a Javier Ferreiro.

Junto a las dos protagonistas, la serie presume de un reparto de lujo de corte coral con nombres como Laura Weissmahr, Ana Rujas, Marian Álvarez, Manolo Solo, Carlos González, Lorena López, Raquel Pérez y Roger Casamajor.

Un drama judicial fiel a la realidad

Según explican sus creadoras, 'Las Vecinas' aborda la lucha por la verdad a través de la sala de vistas: "Es un drama judicial muy fiel a cómo son los litigios en nuestro país. Del género nos interesa muchísimo la coralidad, porque no se trata solo del conflicto en sí, sino de todo lo que revela de la gente que lo rodea. Contamos con un gran reparto que ha aceptado el reto de subirse a esta montaña rusa emocional en una auténtica guerra de relatos".

La historia arranca cuando la enemistad de diez años entre Josefina y Teresa —que se ha llevado por delante la convivencia de la comunidad y a sus allegados— llega finalmente a los tribunales. A través de las declaraciones en el juicio, la trama viajará al pasado para desentranar el origen de una relación de odio tan intensa como una historia de amor.

Cierre de una temporada récord en atresplayer

El anuncio del rodaje llega en un momento dulce para atresplayer, que cierra la temporada consolidada como la plataforma nacional de referencia. El servicio de Atresmedia ha alcanzado una cifra récord de más de 760.000 abonados y ha superado los 24 millones de espectadores a lo largo del curso.

En los últimos meses, el catálogo ha sumado estrenos de ficción como 'Mar Afuera', 'La Ruta: Vol. 2: Ibiza', 'La Nena', 'Rafaela y su loco mundo', 'Entre tierras 2', 'Las hijas de la criada', 'Los Protegidos: Un nuevo poder', '33 días' o 'Ágata y Lola', además del regreso del entretenimiento con la quinta edición de 'Drag Race España'.

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De cara a la próxima temporada, atresplayer ya prepara la llegada de segundas entregas de 'FoQ: La nueva generación', '¿A qué estás esperando?' y 'Perdiendo el juicio', así como nuevas apuestas como la propia 'Las Vecinas', 'A la deriva', 'Trazos ocultos', 'Sira', 'Mi querida Lucía' o 'Crimen en España'. En el terreno del entretenimiento y el documental, destacan la sexta edición de 'Drag Race España', la segunda temporada de 'Drag Race España All Stars' y la docuserie 'Los hombres equivocados'.

Fuente: El Periódico

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