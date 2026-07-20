Puñitos cumplidos
Unai Simón se reencuentra con Elena G. Durán, la reportera de los "puñitos", y cumple su promesa tras ganar el Mundial
El portero de la Selección volvió a cruzarse con la periodista de DAZN a pie de campo después de la final y recibió los dulces que habían quedado pendientes
Carlos Merenciano
El Mundial de España también ha dejado pequeñas historias fuera del césped. Una de ellas la han protagonizado Unai Simón y Elena G. Durán, la reportera de DAZN que durante las últimas semanas se ha convertido en una presencia habitual junto a los jugadores de la Selección con su juego de “los puñitos” y sus preguntas alejadas del fútbol a los jugadores.
El vínculo entre ambos ya había llamado la atención días atrás, cuando Unai Simón coincidió con la periodista después del pase de España a la final. En aquel encuentro, era el cumpleaños de Elena, y a diferencia del resto de jugadores, a los que regaló chucherías, Unai Simón venía preparado para dárselas a ella. Tras esto, Elena le llamó, para darle unas chocolatinas, pero el portero le pidió que se los diera en la última cita del Mundial. La promesa quedó en el aire hasta que España terminó levantando el título tras imponerse a Argentina en la final.
El reencuentro llegó a pie de campo, en plena celebración. Elena G. Durán se acercó al guardameta y le preguntó: “¿Qué? ¿Cómo te pillo?”. Unai, todavía asimilando lo ocurrido, respondió con humor: “Me pillas vacío. Pero tranquila, tengo más Sugus dentro”. Entonces la reportera le recordó el pacto pendiente: “Me dijiste que te lo diera en la final, y hay que cumplir”.
Dos chocolatinas y una celebración
Después de chocar los puños, Elena le entregó dos chocolatinas a Unai Simón, cumpliendo así la promesa que habían dejado pendiente antes del partido decisivo. El gesto volvió a mostrar la complicidad que la periodista ha ido construyendo con varios jugadores durante la cobertura del Mundial, en una línea de contenido más cercana y pensada también para redes sociales. De hecho, Elena ha colgado una selección de fotografías con los jugadores a pie de campo, así como con sus familiares, como la pareja de Marc Cucurella o la madre de Lamine Yamal.
La reportera quiso saber entonces cómo se sentía el guardameta tras conquistar el Mundial. “Pues muy bien. Yo creo que ahora mismo no sabemos ni qué hemos hecho. Tenemos que llegar a España para darnos cuenta de la auténtica locura que hay”, reconoció el portero, todavía en caliente tras una final que confirmó a la Selección como campeona del mundo.
Elena también le recordó un dato clave del torneo: España solo había recibido un gol durante todos sus partidos. Unai Simón, elegido Guante de Oro del Mundial 2026, prefirió repartir el mérito entre todo el equipo y el seleccionador: “Solo un gol, pero lo he dicho siempre, es gracias a todos los compañeros y a toda la idea que ha tenido el míster siempre, de lo cual estoy muy, muy agradecido”.
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Fuente: El Periódico
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