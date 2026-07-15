Josep Pedrerol pone rumbo a Mediaset y habla emocionado de su marcha de Atresmedia: "Ha sido una pasada, nos han dado libertad y cariño"

Tras varias semanas meditando sobre su futuro en televisión, Josep Pedrerol ha decidido poner punto y final a su etapa en Atresmedia. Un exitoso ciclo profesional que ha durado 13 años, durante el que ha estado al frente de 'Jugones' en la sobremesa de laSexta y de ‘El Chiringuito' de Mega, el programa nocturno heredero del 'Punto Pelota' de Intereconomia, con el que revolucionó las tertulias deportivas, mezclando información y entretenimiento con grandes de dosis de show y pasión e icónicos colaboradores como Alfredo Duro, Pipi Estrada, Jorge D'Alessandro y Cristóbal Soria, entre otros.

De a cara a la próxima temporada, el periodista ultima en estos días un acuerdo con Mediaset para ponerse al frente de un nuevo espacio de análisis deportivo en tira diaria, que mantendrá la esencia y estilo propio de 'El Chiringuito'. Los directivos han valorado los datos de uno de los formatos audiovisuales más transversales, que además de marcar la agenda informativa y ser un éxito en términos de audiencia en la televisión lineal, también obtiene una enorme repercusión en el entorno digital y de las redes sociales. A estas cifras se suma su excelente rendimiento publicitario.

Según ha conocido YOTELE, Josep Pedrerol se trasladará a Mediaset con todo su equipo habitual y comenzará a preparar su nuevo 'Chiringuito' de manera inminente, con el objetivo de arrancar sus emisiones a finales del próximo mes de agosto. Convivirá con las diferentes ediciones de 'El desmarque', que seguirán emitiéndose en Telecinco y Cuatro con el equipo liderado por Manu Carreño, como se ha venido haciendo hasta ahora.

En su primera aparición en antena tras confirmarse la noticia de su salida de Atresmedia, el comunicador catalán se mostró emocionado y agradecido a la que ha sido su casa durante más de una década: "Hoy a través de un comunicado se ha anunciado que 'El chiringuito' acaba en Atresmedia el próximo lunes, cuando haremos el último programa y os contaremos cómo estamos y cómo han sido estos 13 años", comenzó diciendo.

"Antes de nada, quiero dar las gracias a Javier Bardají, a Antonio García Ferreras… a los jefes de Atresmedia. Ha sido una pasada trabajar aquí, lo digo de corazón. Nos han dado libertad y cariño", expresó visiblemente emocionado. Cabe recordar que fue Atresmedia quien le rescató cuando Intereconomía dejó de pagar a sus trabajadores. E instó a su audiencia a ver el programa hasta el último día: "Aquí os quiero hasta el lunes".

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Sobre su futuro televisivo, no quiso entrar en detalles en su primeras palabras tras confirmarse su marcha de Atresmedia: "Preguntáis también que dónde estaremos la próxima temporada. Pero entenderéis que, por respeto a esta casa, eso no lo podemos decir". Habrá que esperar a la próxima semana para que cierre los últimos detalles de su fichaje por Mediaset y dé por concluida su actual etapa de manera definitiva.