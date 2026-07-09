Movimiento defensivo
Telecinco aparta 'De viernes' para esquivar a la Selección Española y tira de sus mejores momentos
La cadena no emitirá una entrega en directo del programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona y cubrirá la noche con un especial recopilatorio.
Carlos Merenciano
Telecinco ha decidido mover ficha ante una de las noches más complicadas de la semana. La cadena no emitirá este viernes una entrega en directo de 'De viernes' y sustituirá el programa habitual por 'De viernes: Lo mejor', un especial con algunos de los momentos más destacados del formato de crónica social que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.
La decisión llega marcada por el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial, que La 1 ofrecerá este viernes a partir de las 21:00 horas. El encuentro amenaza con condicionar por completo el consumo televisivo de la noche, con la posibilidad de alargarse en caso de prórroga o penaltis.
Mediaset opta así por proteger una de sus principales marcas del prime time y evita exponer una entrega nueva de 'De viernes' frente a un evento deportivo de máxima audiencia.
La estrategia contrasta con la de Antena 3, que sí mantendrá su apuesta prevista para la noche del viernes. La cadena emitirá en directo la semifinal de 'Tu cara me suena', pese a coincidir con el partido de la Selección en La 1, y afrontará así una competencia especialmente exigente en el prime time.
Con este cambio, 'De viernes' descansará de forma puntual en su versión habitual, aunque seguirá emitiendo en las tardes del canal su nueva versión 'De lunes a viernes'.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Confusión con la tasa de la basura: el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife envía por error 60.440 notificaciones
- Santa Cruz de Tenerife toma ejemplo de Pamplona: el ayuntamiento estará presente en el dispositivo de seguridad y emergencias de San Fermín
- La terraza de verano de Santa Cruz de Tenerife acaba en la justicia: exigen al Ayuntamiento retomar la licitación para recuperar Isla de Mar
- Vuelve el refugio del Teide, el más alto de España después de permanecer siete años cerrado por obras
- Dormir en Tenerife a más de 3.000 metros y cerca de las estrellas: precios y condiciones para hacer noche en el refugio del Teide
- El barrio de El Coromoto, en La Laguna, abre un albergue para mayores y migrantes en el antiguo Hostal Berlín
- Malas noticias para los conductores tinerfeños: la DGT interpone multas de 200 euros por este hábito al volante durante los desplazamientos de verano
- El rincón escondido en Santa Cruz de Tenerife que arrasa con su cocina vasca, leonesa y canaria y un postre que 'engaña' a la vista