Imprevisto médico
Ylenia Padilla causa baja a última hora en 'De lunes a viernes' a pocos días de su estreno
La colaboradora aclara en sus redes por qué no acudió a la rueda de prensa y desvela el verdadero motivo de salud que la obliga a bajarse de la televisión este verano
Kevin Rodríguez
Ylenia Padilla ha compartido una drástica decisión que ha dejado a sus seguidores con la boca abierta. Tras su llamativa ausencia en la reciente presentación oficial de 'De lunes a viernes', donde se esperaba su regreso triunfal a la pequeña pantalla como colaboradora estrella, la de Benidorm ha decidido romper su silencio.
A través de un contundente comunicado compartido en las 'stories' de su cuenta de Instagram, Ylenia ha querido zanjar los rumores y explicar detalladamente qué ha pasado tras bambalinas.
La televisiva ha comenzado aclarando el motivo por el cual no se dejó ver ante los medios de comunicación en la rueda de prensa. Lejos de tratarse de un desplante caprichoso, el motivo responde a una situación médica.
"No pude ir porque llevo unas semanas con pruebas digestivas, cosa que la productora sabe porque hemos estado en contacto. Ayer me hice la última", detalla Ylenia en la imagen. Tras someterse a este chequeo, la de Benidorm ha recibido una prescripción médica ineludible que choca de frente con los ritmos de la televisión en directo: "Nada de estrés".
Ylenia confiesa que su intención inicial era mantenerse alejada de los focos, pero la insistencia de los responsables del programa terminó por hacerla cambiar de opinión de manera temporal.
"Decir que no tantas veces a las ofertas y que sigan insistiendo resulta tan halagador como agotador", confiesa en el archivo. La colaboradora admite que el peso de la industria la hizo dudar: "Llegas a pensar que no puedes rechazar trabajos, que estás perdiendo oportunidades o haciendo algo mal. Y al final... cedes".
Tras recibir el diagnóstico definitivo, Ylenia ha decidido dar prioridad absoluta a su bienestar físico y mental: "Considero que Dios me da señales de que mis decisiones no son un error y debo mantenerlas", ha concluido.
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Fuente: El Periódico
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