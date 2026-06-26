Kiko Matamoros denuncia la desaparición de su hermano Coto y pide auxilio para encontrarlo: “Me gustaría ayudarle”

Kiko Matamoros ha acudido este viernes 26 de junio a una comisaría para denunciar la desaparición de su hermano gemelo, Coto Matamoros. El colaborador ha confirmado a Bluper que desconoce dónde se encuentra y ha recurrido también a sus redes sociales para solicitar cualquier información que pueda ayudarle a localizarlo.

El televisivo compartió una imagen reciente de Coto que le provocó una profunda preocupación por su aparente deterioro. “Me ha producido mucha lástima esta imagen. He recordado los últimos días de Leopoldo María Panero”, escribió antes de lanzar su petición: “Si alguien sabe cómo puedo localizarlo, me gustaría ayudarle en la humilde medida de mis posibilidades”.

Sus palabras también reflejan el conflicto que mantiene separados a los dos hermanos desde finales de los años noventa. Kiko se refirió a él como su “desolador hermano” y admitió sentir una “extraña mezcla de compasión y náusea” por unos problemas familiares cuyas causas asegura conocer. Pese a esa distancia, decidió activar la búsqueda después de recibir la fotografía.

La preocupación contrasta con la actividad reciente de Coto en internet. Su cuenta de Instagram registró contenido temporal durante las horas anteriores y su canal de YouTube mantiene emisiones y vídeos vinculados a su proyecto ‘Universo Coto’. En la plataforma figura además una programación habitual de directos los lunes y viernes, con un directo programado para esta misma noche a las 20:00h.

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La relación entre ambos se rompió hace más de dos décadas, después del conflicto relacionado con las fotografías de Mar Flores y Alessandro Lequio publicadas en ‘Interviú’. Desde entonces han protagonizado graves enfrentamientos públicos y Coto llegó a descartar cualquier acercamiento con su gemelo. Ahora, Kiko deja temporalmente a un lado esas diferencias para tratar de conocer su paradero y comprobar en qué estado se encuentra.

Fuente: El Periódico